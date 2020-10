ゲーム実況配信者はゲーム開発会社に「利用料」を払うべきなのか？

ゲームをプレイする様子を配信する「ゲーム実況」は、世界的に人気のある動画ジャンルの1つであり、近年はゲーム実況を職業とする人も増えてきています。そんなゲーム実況について、あるゲーム開発者が「ゲーム実況配信者はライセンス料金を支払うべき」という意見を表明して、大きな波紋を呼んでいます。



この意見を表明したのは、Google Stadia傘下のゲーム開発会社Typhoon Studiosのクリエイティブディレクターを務めるAlex Hutchinson氏。Hutchinson氏は自身のTwitterアカウントで「利用料を支払っていない音楽を配信に載せたことでコンテンツが撤回されることを危惧している配信者は、自身が配信に用いているゲームにも利用料を支払っていないことを自覚するべきです」「ゲーム実況配信者は他のビジネスと同様に、ライセンスを購入してゲームの開発会社とパブリッシャーにコンテンツ利用料を支払うべきです」と指摘したところ、記事作成時点で1万8000件の引用リツイートされるほどの大きな注目を集めました。



The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use.