2020年10月05日 06時00分 サイエンス

コーヒーを飲むのは朝食の前ではなく「朝食の後」の方が体にいいと研究者が主張



「寝不足の朝には濃いコーヒーを飲んで目を覚ます」という人も多いはずですが、「朝食の前にコーヒーを飲むと血糖値の制御能力が損なわれてしまうため、コーヒーを飲むなら朝食後の方がいい」との研究結果が発表されました。



Glucose control upon waking is unaffected by hourly sleep fragmentation during the night, but is impaired by morning caffeinated coffee | British Journal of Nutrition | Cambridge Core

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/glucose-control-upon-waking-is-unaffected-by-hourly-sleep-fragmentation-during-the-night-but-is-impaired-by-morning-caffeinated-coffee/398A3EDA8C30EC89ADBB4C74C8E244B0



Drink coffee after breakfast, not before, for better metabolic control | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/uob-dca093020.php



イギリス・バース大学の研究チームは、睡眠不足と起床後に飲むコーヒーが血糖値に与える影響について調査しました。血糖値を安全な範囲に保つことは糖尿病や心臓病のリスクを軽減するために重要であり、世界中の人々が楽しんでいるコーヒーが血糖値に与える影響は、多くの人々の健康に関わると研究チームは指摘しています。



研究チームは29人の健康な成人男女を集め、さまざまな条件の睡眠および飲料の摂取を行ってもらい、それに伴う血糖値の変化を分析しました。被験者らは、以下の3パターンの睡眠および飲料摂取を、ランダムな順番で行ったそうです。



・1:通常の睡眠をとって、朝になって起床した1時間後に一般的な朝食と同等のカロリーが含まれる甘いドリンクを飲む。

・2:睡眠時に、1時間ごとに研究者が介入して5分間起きたままにさせ、朝になって起床した1時間後に「・1」と同じ甘いドリンクを飲む。

・3:睡眠時に、1時間ごとに研究者が介入して5分間起きたままにさせ、朝になって起床した30分後に約300mgのカフェインを含む濃いブラックコーヒーを飲み、その30分後に「・1」と同じ甘いドリンクを飲む。



被験者らの血糖値は甘いドリンクを飲んだ後に採取された血液サンプルを基に測定され、睡眠不足やブラックコーヒーが血糖値の制御に与える影響が評価されました。





実験の結果、1晩の睡眠が妨害された場合における血糖値の制御(インスリン抵抗性)は、通常の睡眠をとった場合と比較しても悪化していないことがわかったとのこと。過去の研究では1日または数日間にわたり眠らなかった場合、血糖値の制御をはじめとする代謝反応に悪影響が出ることが示されましたが、今回の結果は1晩だけ睡眠が断片化しても血糖値の制御に悪影響が出ないことを示しています。



しかし、睡眠が断片化された上に起床した30分後に濃いブラックコーヒーを飲んだ場合では、ドリンクを飲んだことによる血糖値の上昇幅が50%も大きくなっていることが判明。つまり、眠気を覚まそうとして朝食前にブラックコーヒーを飲むとインスリン抵抗性が悪化し、血糖値を制御する能力が制限されてしまう可能性があると研究チームは指摘しています。





研究チームのジェームズ・ベッツ教授は、「私たちのほぼ半数が、朝起きたら他のことをする前にコーヒーを飲むと知っています。直感的に言えば、私たちが疲れを感じているほどコーヒーは濃くなります」と述べ、今回の研究はブラックコーヒーと血糖値の関係を知る上で重要だと指摘。



ベッツ教授は、「簡単に言えば、特に睡眠が妨げられた夜の後に私たちが最初にコーヒーを飲む場合、血糖値のコントロールが失われます。私たちはまず最初に朝食をとって、その後にまだ必要だったらコーヒーを飲むことで、この問題を改善できます」と主張。論文の筆頭著者であるハリー・スミス氏も、「人々は朝に飲むコーヒーの潜在的な刺激効果と、血糖値が上がる可能性のバランスを取る必要があります。朝食の前よりは後にコーヒーを飲む方がいいかもしれません」と述べました。