AppleのMac向けセキュリティチップ「T2」に脱獄ツールが対応、Touch Barへの侵入などが可能に

Apple製品向けの脱獄ツールである「checkra1n」が、バージョン0.11.0 betaでMac向けのセキュリティチップである「T2」に搭載されている「bridgeOS」の脱獄に対応しました。これにより、Touch BarへのSSHアクセスなどが可能になります。



With @checkra1n 0.11.0, you can now jailbreak the T2 chip in your Mac. An incredible amount of work went into this and it required changes at multiple levels.



There’s too many people to tag, but shoutout to everyone who worked on getting this incredible feature shipped.