Xcodeプロジェクト経由で拡散するMac向けマルウェア「XCSSET」が登場

MacやiPhone向けのアプリケーションを開発するための総合開発環境である Xcode で作成されたプロジェクトを対象としたマルウェアの存在が明らかになっています。 XCSSET Mac Malware: Infects Xcode Projects, Performs UXSS Attack on Safari, Other Browsers, Leverages Zero-day Exploits - TrendLabs Security Intelligence Blog https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/xcsset-mac-malware-infects-xcode-projects-performs-uxss-attack-on-safari-other-browsers-leverages-zero-day-exploits/

・関連記事

Macユーザーをターゲットにしたランサムウェア「EvilQuest」が発見される、身代金支払後もターゲットを逃がさない凶悪さ - GIGAZINE



macOSを標的にしたマルウェアの検出数がWindowsを標的にしたマルウェア検出数を初めて上回る - GIGAZINE



Macユーザーの10人に1人が「雑で時代遅れなマルウェア」に攻撃され続けており被害は拡大していることが明らかに - GIGAZINE



Macデバイスを狙ったマルウェアの検出率が大幅に増加していることが判明 - GIGAZINE



macOSのマルウェア対策機能をバイパスしたゼロデイ攻撃が「テスト中」であることをセキュリティ研究者が報告 - GIGAZINE



2020年08月17日 10時10分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.