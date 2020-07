Python製のマルウェアが台頭してきているという指摘

インターネットの普及とともにコンピューターやスマートフォンは日常生活に欠かせないものとなりましたが、そうしたデバイスに保存された機密データを標的としたマルウェアの脅威も大きなものになっています。そのマルウェアのプログラミングに使用される言語として「 Python 」が台頭してきていると、 アメリカサイバー軍 に使役した経験のあるオースティン・ジャクソン氏が語っています。 Python Malware On The Rise | Cyborg Security https://www.cyborgsecurity.com/python-malware-on-the-rise//

2020年07月16日 08時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.