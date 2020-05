体に負荷をかけない「自然な歩き方」を身につける方法をプロのヨガインストラクターが語る

人間は小さな頃から親や周囲を観察して歩き方を学び、成長するにつれて見よう見まねで歩き方を身につけます。しかし、文化的な理由や習慣などから、無意識のうちに骨盤や腕の動きが本来の歩き方と違っている可能性があると、ベルリンでヨガ指導者を育成する学校を運営するヨガインストラクターのタチアナ・メサール氏が主張しています。 How to improve your walking technique https://www.suunto.com/ja-jp/sports/News-Articles-container-page/how-to-improve-your-walking-technique/ メサール氏は人間の動きを科学的な側面から研究し、さまざまなトレーニング方法を考案する人物。解剖学や物理学など、人間の動きの研究から得られた経験的・科学的知見を集めた参照システム、 Axis Syllabus(アクシスシラバス) を活用する中で、メサール氏は多くの人々が「自然な歩き方」を実行できていないという結論に至りました。 「私たちの歩き方に関する重要な要素の1つは、右手と左足、左手と右足をそれぞれ同時に動かすことです。しかし、文化の影響を大きく受けた歩き方はバランスが悪く、体に必要以上の負荷がかかってしまう可能性があります」とメサール氏は述べ、自然な歩き方を身につけるための3つのトレーニングを提案しています。 ◆1:正しい動きのパターンを探る まず立った状態で、腕を前後に振って骨盤を左右に揺らします。膝が弾むような感覚を感じられたら、右手と左足、左手と右足をそれぞれ同時に前に振るようにして歩きます。全身をリラックスさせ、腕を振ることを意識するのがポイント。「違和感があっても気にしないでください。古い動きのパターンを忘れて新しいパターンを学ぶのは、最初はいつもぎこちないものです。練習を繰り返すうちに、歩き方が自然になっていきます」とメサール氏は述べています。 実際にメサール氏が「自然な歩行」で歩いている様子は以下のムービーで確認できます。

2020年05月25日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

