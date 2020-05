2020年05月24日 20時00分 メモ

「結局のところデンタルフロスは意味があるのか?」について歯科医師が解説



これまでの研究により、こまめな歯磨きが糖尿病のリスクを軽減することや高所得者は低所得者の5倍も歯のケアをしていることが分かっていますが、その一方で「実はデンタルフロスの効果には医学的な裏付けがない」とも指摘されており、デンタルフロスが必要なのかどうかについては判然としません。そこで、歯科医師でありクイーンズランド大学歯学部の講師でもあるArosha Weerakoon氏が、デンタルフロスが有効な場合とそうでない場合について解説しています。



Do I need to floss my teeth?

https://theconversation.com/do-i-need-to-floss-my-teeth-133245



Weerakoon氏は、歯磨きの重要性について「歯垢に住む雑菌の複雑な生態系はさながら巨大都市のようであり、その歯垢を一掃する歯磨きはさしずめゴジラが襲来するようなものです」と述べています。





その一方で、歯ブラシによる歯磨きは歯と歯の間を掃除するにはあまり効果的ではないことも判明しています。そのため、ほとんどの虫歯や歯周病は、歯と歯の間にある歯垢によって引き起こされてしまっているとのこと。そこで出番となるのがデンタルフロスです。



しかし、デンタルフロスでも太刀打ちできないケースが存在します。それが、歯に付着した歯垢が長時間放置されて石灰化した歯石です。歯垢自体はねばねばした細菌の塊に過ぎないため、歯磨きやデンタルフロスで除去が可能ですが、歯垢がだ液中のミネラルと結合して頑固な歯石になってしまうと、もう歯科医師に除去してもらうしかなくなります。





歯垢が除去されないまま残っているかどうかを見分けるポイントの1つが、歯茎からの出血です。Weerakoon氏によると、歯茎から血が出ている場合、その場所に歯垢や歯石がたまっていることがよくあるそうです。こうした歯茎からの出血は、歯磨きや食事などの拍子に起きることもあります。



多少歯茎から血が出る程度ならそれほど大きな問題ではありませんが、もし歯垢や歯石により歯茎が歯周病になってしまうと、事態は深刻です。歯周病は歯の黄ばみや歯肉の後退といった見た目の上での問題のほかに、口臭の原因になったり、最終的に歯が抜けてしまう結果を招いたりします。そのため、デンタルフロスは歯垢を取り除いて歯周病を予防する上で重要になるとのことです。



上記を踏まえて、Weerakoon氏は「デンタルフロスが有効な人」の条件として、以下の3つを挙げています。



・歯がほとんど残っている

・歯並びがよく、歯がきちんと並んでいる

・歯肉が後退して、歯と歯の間に三角形の隙間ができたりしていない



一方、「デンタルフロスだけでは足りない場合」の条件が以下。



・あまりにも歯と歯の間の隙間が大きい場合

・かぶせもの、ブリッジ、インプラントなど複雑な治療が行われている

・部分義歯

・ブレースなどの矯正装置を使っている



これらの場合は、普通のデンタルフロスだけでなく特別な道具などが必要になることがありますが、どんなものを使えばいいかは人によりけりなので、次に歯科医師にかかった際に相談をして欲しいとのこと。



以下のムービーを再生すると、Weerakoon氏が所属しているオーストラリア歯科医師会が解説する「デンタルフロスの効果的な使い方」が一発で分かります。



Australian Dental Association – Pro tips for flossing - YouTube





デンタルフロスにはいろいろな種類があるので、実際に試してどれが自分に合っているかを見つけるのがベストです。





デンタルフロスを使用するタイミングは、歯磨きの直前です。これは、歯磨き粉が歯と歯の間にいきわたりやすくするためですが、デンタルフロスを習慣の一部にする意味合いもあります。





糸状のデンタルフロスを使用する場合は、まず30~40cmをカットして片方の手の指に大半を巻き付けてから、もう片方の指に2~3cm巻き付けます。





片手に大量のデンタルフロスを巻き付けるのは、汚れた部分をもう片方の手に送って常にきれいな部分を使用するためです。





デンタルフロスを歯と歯の間に入れる際は、歯茎を傷つけないように注意しつつ……





三角形にデンタルフロスを動かして、歯の根元まできれいにします。





慣れないうちは歯茎から少し出血することがありますが、1~2週間もすれば血が出なくなります。