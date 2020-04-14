2020年04月14日 17時00分 お知らせ

2020年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年5月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、イラスト制作やムービー編集入門にぴったりな液晶ペンタブレット「Wacom One」、ビデオ会議がはかどる高機能な会議用スピーカーフォン「Anker PowerConf」、スマホやPCから印刷できる新感覚の小型プリンター「RICOH Handy Printer」、吸引・水拭き両用のロボット掃除機「Anker Eufy RoboVac G10 Hybrid」、Amazonギフト券3万円分などが当たるプレゼント企画を実施中です。応募期間は「2020年4月15日(水)23:59」となっているので、まだ応募していない人は忘れずにご応募ください。



GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えてまとめて全部持っていってください！」





お知らせその2、勇者と社畜のマルチタスクに板挟みとなるマンガ「勇者で社畜の兼業(デスマ)ライフ」、雨好き少女が不思議な雨男と出会うマンガ「あめあめふれふれうそやんで」の連載を開始しました。



【無料マンガ】勇者で社畜の兼業ライフ デスマ1「兼業、はじめました！」





【無料マンガ】あめあめふれふれうそやんで 第1話「雨好き少女と雨男」





また、2020年4月度GIGAZINEマンガ大賞の募集も行っています。「GIGAZINEで自分の作品を連載したい！」という方は、2020年3月度から報奨が大幅にアップした下記の募集要項も確認してみてください。



完全リモート＆作業タイミングもお任せな連載スタイルを目指す「GIGAZINEマンガ大賞」2020年4月度募集開始＆トップ画メイキングはこんな感じ





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2020年3月

アクセスリクエスト数：2億153万

ページビュー：5632万 (137万減)

ユニークユーザー数：799万(19万増)

転送量：35.079TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約33.525TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約1.554TB。



また、2020年3月に作成した記事数は519本。



次に、2020年3月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：めちゃくちゃ精度が高いと話題の機械翻訳「DeepL翻訳」に日本語の翻訳機能が登場したので実際に使ってみた





2位：バーガーキングが「カビまみれのワッパー」をアピール





3位：インターネット検閲を回避するためのプラットフォームがマインクラフト上に誕生





4位：消毒液はただのアルコールにあらず、おうちで作れる消毒液のレシピがムービーで公開中





5位：男性の両腕を少女に移植した結果、驚くべき事態に





6位：Windowsのパスワードを「chntpw」で強制リセットしてログインできなくなったPCを使えるようにする方法





7位：世界最大のポルノサイトPornhubが有料サービスを全ユーザーに無料提供、「Stayhomehub」へ改名も





8位：Nintendo Switchの在庫不足により販売価格が劇的に上昇中





9位：人気ポルノサイトPornhubが新型コロナウイルス流行による全土封鎖中のイタリアで「プレミアムサービス」を無料提供





10位：Windowsに重大度「緊急」のゼロデイ脆弱性2件、すでに攻撃も行われている可能性





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：49.90％（3.66％減）

2位：Safari：24.61％（0.60％減）

3位：Safari (in-app)：5.28％（2.15％増）

4位：Internet Explorer：5.09％（0.04％減）

5位：Edge：4.61％（0.59％増）

6位：Android Webview：4.32％（1.06％増）

7位：Firefox：4.13％（0.46％増）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.26％（0.06％減）

9.0：0.24％（0.05％減）

8.0：0.24％（0.08％増）

10.0：0.24％（0.01％減）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Facebook（前月3位）

3位：Google ニュース（前月2位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：livedoor ニュース（前月6位）

7位：Feedly（前月7位）

8位：NewPicks（前月圏内）

9位：グノシー（前月9位）

10位：NAVERまとめ（前月8位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：open HEIC file

3位：pornhub

4位：amazon

5位：stayhomehub

6位：コロナウイルス

7位：warzone

8位：新型コロナウイルス

9位：コロナ ワクチン

10位：スペイン風邪



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。