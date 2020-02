ゾンビ映画が大流行したのは「著作権管理のミス」が原因

当時のアメリカの著作権法によって、著作権マークが削除されてしまった「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」はすぐに パブリックドメイン として取り扱われるようになりました。これは本作品を自由にコピー・共有・再配布することが許可されるというだけでなく、リミックス・二次創作・内容の借用までも許されるということを意味しています。インターネットアーカイブは、パブリックドメインにされたことによって「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」はアメリカのポップカルチャーを通じて急速に人気を得たと説明しました。 インターネットアーカイブは、「『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』は質の高い作品がパブリックドメインになったときに何が起こるかを示した好例です」とコメント。世界中のウェブページやソフトウェア・本・映画・録音データなどを無償公開する取り組みを続けるインターネットアーカイブが、「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」も全編無料公開していることをアピールしました。 Night of the Living Dead : Karl Hardman, Russell Streiner : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/night_of_the_living_dead

ゾンビ映画がこれほどまでに人気となった原因は、「著作権管理のミス」だとインターネットアーカイブは主張しています。「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」は制作時点では「Night of the Flesh Eaters」というタイトルでしたが、「Flesh Eaters」というホラー映画が すでに存在していたため 、映画のタイトルを修正したという経緯があります。その際に誤って 著作権マーク が削除されてしまったそうです。

2020年02月28日 14時00分00秒 in ネットサービス, 映画, Posted by log1k_iy

