親兄弟のしかばねを超えてゆき冒険の新たなステージを切り開くNintendo Switch「Reventure」が王道RPGかと思いきやグロ注意のトラウマゲーだった

・関連記事

無料ゲームを25年以上も続く自作ゲーム公開プラットフォーム「DigitalMZX」でプレイしてみた - GIGAZINE



Nintendo Switchで世界を掘って作って冒険するクラフトアクションアドベンチャー「テラリア」を遊んでみた - GIGAZINE



毛糸のキャラクターを操り北欧の美麗な大自然を踏破していく横スクロールアクションパズルゲーム「Unravel」 - GIGAZINE



襲い来る災害から全速力で逃げながらタマゴを食べて恐竜を成長させていくスピード感あふれるアクションゲーム「DINO RUN」 - GIGAZINE



100階ある塔の最上階まで登ってお姫様を助けるアクションゲーム「タワークライマー」 - GIGAZINE

2020年02月02日 17時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.