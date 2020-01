「バックアップ」と「アーカイブ」の違いを意識しないと大きな問題につながるかもしれない

・関連記事

見ているページをそのままアーカイブとして簡単に保存できるフリーソフト「Local Website Archive Lite」 - GIGAZINE



消え行く運命にあった貴重な記録フィルムをデジタル化してアーカイブする「科学映像館」 - GIGAZINE



Nintendo Switchではセーブデータのバックアップが不可能なため、ハッカーがバックアップシステムを構築中 - GIGAZINE



世界初・ワイヤレス充電とバックアップが同時にできる「iXpandワイヤレスチャージャー」を実際に使ってみた - GIGAZINE



Windows 10はレジストリの自動バックアップを停止している - GIGAZINE

2020年01月01日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.