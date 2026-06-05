2026年06月05日 12時20分 ハードウェア

Amazonが次世代倉庫ロボット「Proteus」を欧州に導入、AI搭載の言語機能を搭載し作業員がロボットにタスクを割り当てることが可能



Amazonはロンドンで2026年6月4日に開催された物流技術見本市「Delivering the Future」で、欧州の物流網を近代化する新たなロボット技術と配送サービス拡大を発表しました。欧州のフルフィルメントセンターには約117億ドル(約1兆8100億円)を投じ、今後数年で2万5000人の雇用も増やす計画です。



Amazon announces new robots, faster delivery, and 25,000 jobs in Europe

https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-europe-robotics-delivery-investment



I'm Amazon's first autonomous robot. Follow me around on my typical workday (watercooler break included).

https://www.aboutamazon.com/stories/amazon-robotics-autonomous-robot-proteus-warehouse-packages



Amazon robotics: Meet the robots inside fulfillment centers

https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center



Introducing Vulcan: Amazon's first robot with a sense of touch

https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-vulcan-robot-pick-stow-touch



Amazon unveils new Proteus robot in €10 billion European investment in its fulfillment centers

https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-proteus-robot-europe-investment-employee-support



中核となるのは、次世代の自律移動ロボット「Proteus」です。Proteusは重いカートの移動や長距離の搬送といった身体的負担の大きい作業を担うように設計されており、従業員が通常の会話に近いテキストで指示すると、優先順位や経路、タイミングを判断し、ドックエリアだけでなく商品を移動する必要がある場所全体で作業できるようになります。





Proteusが実際に動く姿が以下。



Meet Amazon's First Fully Autonomous Mobile Robot | Amazon News - YouTube





Proteusは記事作成時点ではAmazonの研究施設で試験中で、欧州では2027年前半の導入が予定されています。





同時にAmazonは、触覚を備えた初のロボット「Vulcan」の展開も進めます。Vulcanはセンサーで接触や力のかかり方を把握し、フルフィルメントセンター内で商品のピックと収納を行うロボットで、在庫ポッドの高い位置や低い位置にある商品を扱うことで、従業員が脚立を使ったり、かがんだりする作業を減らします。対象となる商品タイプの約75％を従業員に近い速度で扱うことができ、扱えない商品は人に引き継ぐ仕組みも備えています。



Amazonが触覚を持つ倉庫用ロボット「Vulcan」を発表 - GIGAZINE





ほかにも協働型の折りたたみコンテナ処理ロボット「STARK」も欧州展開の対象で、スペインのバルセロナで試験導入された後、2027年までに欧州15拠点へ広げる計画です。



Amazonのロボット活用は、2012年のKiva Systems買収以降に拡大し、現在は運用網全体で100万台超のロボットを展開しています。Sequoia、Hercules、Titan、Sparrow、Robin、Cardinal、Proteusなどのシステムが仕分け、搬送、梱包前後の作業を分担し、反復作業の軽減と処理速度の向上を狙っています。



配送面では、食料品や日用品を30分以内に届ける「Amazon Now」の国際展開を進めます。ロンドンの一部ですでに利用可能で、マンチェスターとバーミンガムへの拡大も計画されています。





欧州では当日配送網も拡充され、Amazonは2026年中に25カ所超で当日配送に対応する物流拠点を整備する予定です。また、人材投資では、教育支援プログラム「Career Choice」に2030年までに10億ドル(約1550億円)を投じます。これまでに世界で30万人超、イギリスで3万人が参加しており、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発、物流、再生可能エネルギー、メカトロニクスなどの成長分野への移行が支援されています。

