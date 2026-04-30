2026年04月30日 22時02分 ピックアップ

茨木小学校の放課後こども教室で創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」講座全6回やってみたよレポート



茨木小学校の放課後こども教室で水曜日の講座としてイラスト・マンガ創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」というのを2026年1～3月までGIGAZINE編集長がせっせとやってみたのでそのレポートです。



以下の講座第1回のタイムラプス動画を見てわかるとおり、14時半～16時までの1時間30分だけで毎回すさまじいことになっています。





第1回～第6回まで、最後にできあがったのがコレ。みんなで1時間半の間、ワイワイガヤガヤして描いたり消したりを繰り返した合作です。



◆第1回：1月14日(水)





◆第2回：1月21日(水)





◆第3回：2月18日(水)





◆第4回：2月25日(水)





◆第5回：3月4日(水)





◆第6回：3月11日(水)





みんな真剣そのもの。活発で盛り上がれば盛り上がるほどリアル教室内ではシーンとなります。熱中しているからですね。





以前の8月に「イラスト・マンガ創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」きゃぱすday2025夏アフターレポート」ということで一度開催していますが、小学校としては2025年3学期に突然出現した新規講座なのでもちろん知名度ゼロ、「あんまり応募は来ないんじゃないかな～」と高をくくっていたところ、実際には6枠に対して毎回20～30名超の応募が殺到するという大人気講座に！応募してくれた皆様、ありがとうございます！





抽選発表の結果はこんな感じでずらっと貼り出されます。毎週月曜日の放課後こども教室の安全管理員もGIGAZINE編集長が担当しているので、他の放課後こども教室の人からも「めっちゃ応募来てるやん！大人気！すご！」と言われるレベル。





基本的には毎週水曜日の創作部で以下のようにして使っているiPadとApple Pencilという組み合わせ。GIGAZINEのこれまでのレビューで備品室に置いてあるiPadたちを活用しています。





お絵かきチャットの使い方もこんな感じで印刷し、みんなに配ってわかりやすく説明。なので初心者でも安心。というか全員初心者なのでむしろ必須。こういうお絵かきをしたことがない小学生でも大体30分ぐらいでザックリ使い方が分かっていく感じです。





全員の状況を把握できるようにモバイルモニターも置いてあり、通りすがりの他の児童が「なにこれ！」ということで興味津々で殺到するほど。





今回の講座は初めての挑戦ということで毎回あれこれセッティングを変えたり、机とイスの配置を変更したり、いろいろ試行錯誤の連続でしたがかなりいい感じになってきており、次回以降はITリテラシー・スマホリテラシー・AIリテラシー的なものもちょっとずつ加えていくことができそうです。



そんなわけで、見ての通り大好評だったので2026年6月・7月も創作部の講座を茨木小学校の放課後こども教室で開講予定ですー！対象学年は3年生以上となっており、持ち物不要・参加費ゼロ円！茨木小学校に通っている小学生が対象となっていますので、また申込の時期が来たら学校からの案内通りに抽選申込をお願いしますー！

