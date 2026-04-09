2026年04月09日 11時15分 AI

画像生成AI「FLUX.2」のデコード処理を1.4倍高速化する「FLUX.2 Small Decoder」が登場



AI開発企業のBlack Forest LabsがFLUX.2シリーズ向けの高速デコーダー「FLUX.2 Small Decoder」を2026年4月8日に公開しました。



black-forest-labs/FLUX.2-small-decoder · Hugging Face

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Releasing FLUX.2 Small Decoder: a faster, drop-in replacement for our standard decoder.



→ ~1.4x faster

→ Lower peak VRAM - decode larger images without running out of memory

→ Minimal quality loss

→ Works with FLUX.2 out of the box



Especially impactful for real-time and… pic.twitter.com/AYnonpOgGI — Black Forest Labs (@bfl_ml) April 8, 2026



FLUX.2 Small Decoderは画像生成AIのFLUX.2シリーズに対応するデコーダーで、デコード処理のVRAM使用量を1.4分の1に抑えつつデコード速度を1.4倍に高速化できます。FLUX.2 Small Decoderはオープンモデルの「FLUX.2-klein-4B」「FLUX.2-klein-9B」「FLUX.2-klein-9b-kv」「FLUX.2-dev」でも使用可能です。



FLUX.2 Small Decoderは従来のデコーダーと比べて処理を高速化しつつ出力画像の品質を維持しているのが特徴です。以下の画像は左側が従来のデコーダー、右側がFLUX.2 Small Decoderでデコードしたものですが、ほとんど見分けがつきません。デコード時間は91.6ミリ秒から69.4ミリ秒へと1.32倍高速化しています。





他の例でも人間の目では見分けられない品質であることが分かります。





上記の画像の差分を機械的に算出し、差がある部分を白色で表示したものが以下。道先案内板の輪郭や文字部分に人間の目では見分けられない程度のわずかな差があることが分かります。Black Forest LabsはFLUX.2 Small Decoderの品質について「劣化は最小限でほとんどゼロ」とアピールしています。





FLUX.2 Small Decoderは以下のリンク先からダウンロード可能です。



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