2026年03月18日 11時36分 ゲーム

「ぽこ あ ポケモン」でゴツゴツやまの街のかざんばいをすべて破壊したプレイヤー現る、大量のブロックの下には何が隠されているのか？



2026年3月5日に発売されたNintendo Switch 2向けゲームの「ぽこ あ ポケモン」は、発売から4日で累計販売本数220万本を記録しました。そんな「ぽこ あ ポケモン」で登場するマップの「ゴツゴツやまの街」は岩山に囲まれた街で、街の至る所にかざんばいが山積しているのですが、これをすべて破壊し尽くしたというゲーマーが登場しています。



I cleared out all the ash from the volcano and unveiled the map topography! : r/Pokopia

https://www.reddit.com/r/Pokopia/comments/1rvqcff/i_cleared_out_all_the_ash_from_the_volcano_and/



Pokémon Pokopia Players Are Clearing All the Ash on Rocky Ridges so You Don't Have to - IGN

https://www.ign.com/articles/pokemon-pokopia-players-are-clearing-all-the-ash-on-rocky-ridges-so-you-dont-have-to



ゴツゴツやまの街に山積されているかざんばいは、グレーのブロックのコレ。「いわくだき」で簡単に壊すことができるものの、街中に積もっているのですべて破壊するとなるとかなりの時間を要することになります。





ある程度かざんばいを取り除いだ状態のマップが以下。岩山ばかりで居住スペースがかなり少ないことがわかります。





「ぽこ あ ポケモン」ではブロックを掘り進めることで、アイテムや古い建物などが見つかることがあります。そこで、Redditユーザーのcupcakesandyoshiさんは、「すべてのかざんばいを破壊する」という「ぽこ あ ポケモン」プレイヤーなら誰もが一度は夢見る難題に挑んでいます。



cupcakesandyoshiさんは「私のポケモンには家も電気もありませんが、少なくともかざんばいはすべてなくなったので、呼吸器の健康を心配する必要はありません！かざんばいだけ取り除いたところ、光る岩の海が残りました。これを将来の景観づくりに活用できればと思います！マップには実際の地形が表示されるようになり、デフォルトのマップよりもずっと見栄えが良く、はるかに便利であることがわかりました」と記し、ゴツゴツやまの街の全てのかざんばいを破壊したと報告しました。



一緒に投稿されたスクリーンショットが以下。壊したかざんばいと一緒にニッコリ。





マップは以下の通りで、居住スペースがかなり広くなったことがわかります。





cupcakesandyoshiさんによると、峡谷の通路に積もったかざんばいの下にはアイテムが存在したそうですが、その他の場所のかざんばいの下には宇宙のような虹色の岩以外に、特に何も埋まっていなかったとのこと。



cupcakesandyoshiさんはゲームメディアのIGNに対して、「最初は、かざんばいがエリアマップをほとんど役に立たなくさせていることに気づいて、これを取り除こうと思いました。かざんばいのせいで何も区別がつかず、迷子になってしまうからです。正直なところ、かざんばいの中に何かが埋まっているに違いないと確信していました！しかし、特に注目すべきものは何も見つかりませんでした。私には意味が分からない、浮いているブロックやブロック構造物がいくつかあり、マップの端の方には非常に深く掘り下げられる場所がありますが、やはりそこには何もありませんでした。最初に掘り出した時は空中に浮かんでいるのがかっこよかったので、浮いている謎のブロックを全部取っておいたのですが、まさかこんなにたくさんあるとは思いませんでした。周りのブロックを片付けるのは本当に大変で、もう二度とやりたくないくらいですが、私の本当の目的はかざんばいを取り除くことだったのでOKです」と語ったそうです。





なお、cupcakesandyoshiさん以外にもRubySlippers87さんがゴツゴツやまの街のかざんばいをすべて破壊することに成功しています。ただし、RubySlippers87さんの報告には一部ネタバレが含まれるため、ゴツゴツやまの街を遊びつくしたという人のみ以下の内容をチェックしてみてください。



RubySlippers87さんは「ゴツゴツやまの街のかざんばいをすべて取り除くのにとんでもない時間を費やしてしまいました。本当に大量のかざんばいでした。何時間もかけて作業した甲斐があって、博物館がクレーターに崩れ落ちたように見える事に気づきました。これについて何か意見はありますか？上の地面を平らにして博物館を地上に移設するのはとんでもなく無謀なことでしょうか？」と述べ、博物館がクレーターに崩れ落ちたように見えることを発見したと報告しています。





なお、日本のプレイヤーの中にもゴツゴツやまの街のかざんばいを全撤去した猛者がおり、この人物によると作業に約2日も時間がかかったそうです。





なお、「ぽこ あ ポケモン」はAmazon.co.jpで税込8980円で販売されています。



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