1995年の映画「Hackers」のアニメーションシーンを再現



1995年に公開された映画「Hackers」(邦題：サイバーネット)のワンシーンをウェブアニメーションで再現したページを、ウェブ開発者のダビド・ヴィドヴィッチ氏が公開しています。



Hackers ( 1995 ) - David Vidovic - Animated Experience

https://hackers-1995.vercel.app/



上記URLにアクセスすると、最初にオーディオ設定が表示されます。サウンドを再生する場合は「ENABLE SOUND」を、ミュートでページを表示する場合は「MUTE」をクリック。なお、ページ上には「この映画には雰囲気を盛り上げる最高のサウンドトラックがあります。より深く楽しむにはサウンドを有効にすることを強くお勧めしますが、お好みはあなた次第です」と書かれていました。





続いて画面の操作方法が表示されます。PCの場合、WASDキーで視点を移動、QEキーで視点を回転、スペースキーで視点を上昇、SHIFTキーで視点を降下、マウスでも視点を回転させることが可能です。スマートフォンの場合、画面の左側をタップで移動、右側をタップで視点移動、2本指で視点の上昇下降ができます。画面下部の「ENTER MAINFRAME」をクリックすればアニメーションがスタート。





この画面ではHackersのサウンドトラックが再生されるようになっており、画面上部の曲名をクリックすることで再生・一時停止・選曲ができるようになっています。





実際に画面上をグリグリ動かしまくってみた様子が以下。



映画「Hackers」のアニメーションシーンを再現したページ - YouTube





ヴィドヴィッチ氏が再現したシーンは、Hackersの予告編の2分7秒頃に一瞬表示されます。



Hackers (1995) Original Trailer [FHD] - YouTube





なお、HackersはBlu-ray版が税込1万5740円、DVD版が税込680円でAmazon.co.jpで販売されています。



