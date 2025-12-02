2025年12月02日 17時00分 試食

ふじりんごの香りと甘みが紅茶に溶け込んだ「午後の紅茶mottainaiふじりんごティー」試飲レビュー



キリンの「午後の紅茶」ブランドから、味はおいしいのに訳あって捨てられてしまう長野・青森産「ふじりんご」を使用した「午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」が2025年12月2日に新登場しました。フードロスを削減しながらこだわり素材のおいしさを楽しめるフルーツティーになっているとのことなので、さっそく飲んでみました。



午後の紅茶が「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」に参画！「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」発売 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1104_01.html



午後の紅茶mottainaiふじりんごティーのパッケージ。





午後の紅茶mottainaiふじりんごティーは、おいしいのに訳あって捨てられてしまう予定であった長野・青森産「ふじりんご」を使用しており、この商品の販売を通じて約3.9tのふじりんごのフードロス削減を目指しているそうです。また、午後の紅茶mottainaiふじりんごティーの売り上げ1本につき1円が日本の果実農家支援に活用されます。





名称は紅茶飲料で、原材料名には「りんご果汁」として長野県産ふじ50％、青森県産ふじ50％と記載されています。果汁は0.1％。





午後の紅茶mottainaiふじりんごティーは100mlあたり30kcalで、400ml全部飲むと120kcalです。





コップに注いでみました。フタを開けた瞬間から、りんごの芳潤な香りが漂ってきます。





一口飲んでみると、口あたりはすっきりとしたりんごジュースのような味わいで、後味に紅茶の渋みが広がる感じ。りんごの酸味はほとんどなく甘いタイプで、爽やかな飲み口の中にりんごの甘みがしっかり感じられるフルーツティーとなっていました。





午後の紅茶mottainaiふじりんごティーは2025年12月2日の発売で、希望小売価格は税抜210円。Amazon.co.jpでは24本セットを取り扱っており、価格は税込4545円です。



Amazon | キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー 400ml 24本 ペットボトル 紅茶 アイスティー アップルティー お茶 | 午後の紅茶 | フルーツティー 通販

