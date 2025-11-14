これまでの気持ちとこれからの……「作らせて！絵島さん」第11話【先行公開】
絵島が好きすぎてとにかくゲームを作ってしまう海堂と、海堂が好きなのに素直になれなさすぎる絵島がとにかくいちゃいちゃ攻防する「作らせて！絵島さん」の第11話を2025年11月19日ごろ更新予定です。短い別れを経験し、大きなターニングポイントを迎えた2人の関係。ようやく気付けた心の底からの本心を、ちゃんと伝えることができるのか？
「作らせて！！絵島さん」は第1話から無料公開中のほか、最新話はGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)メンバー限定で最新話を先行公開しています。
第1話「恋愛ゲームを作らせて！」を読む！
第11話「作るのをやめられないこんな僕ですが」の先行公開を読む！
◆「作らせて！絵島さん」第11話あらすじ
とある美大の「ゲーム部」に所属する海堂と絵島。海堂は絵島への愛を隠さないものの、愛情のすべてを絵島をモデルにしたゲーム作りに向けています。絵島はゲームよりも自分を見てほしいと思いつつも、素直になりきれずにぷりぷり怒りながら遠回しなアプローチを続けていました。
季節が変わって学生生活の終わりが近づいても、距離は縮まったはずなのに相変わらずな関係の2人。同じ大学、同じサークルで、示し合わなくても顔を合わせていた3年間は、終わりを迎えます。
思いが極限まで強まった結果、海堂は大好きな絵島をゲームだけではなくAIにまで昇華させてしまいました。
好きな相手には自分を一番に見てほしい絵島と、好きな相手だからこそ大好きなゲーム作りに反映したい海堂。思い合うからこそかみ合わない2人の思いは、決定的な亀裂を生んでしまいました。
衝突しても顔を合わせていた学生生活は終わり、離れたら交わることが難しくなります。お互いさみしさを感じていない中で、意を決して海堂に会いに行った絵島。相変わらず目の前にすると素直になりきれずガミガミしてしまう絵島でしたが、久々の再会に海堂の気持ちも高まります。
ずっと絵島に好きだと気持ちを伝え続けてきた海堂。その気持ちは今も変わらないけれど、確かに気付いたことがありました。2人の関係はどのようなクライマックスを迎えるのか？
「作らせて！！絵島さん」はGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)メンバー限定で最新話を先行公開しています。
第11話「作るのをやめられないこんな僕ですが」の先行公開を読む！
◆作者プロフィール
べにはあ
https://x.com/emihahaha
