月面電波望遠鏡「LuSEE-Night」がもうすぐ完成へ、高感度電波分光計で宇宙暗黒時代の電波を検出可能

Lunar Telescope Will Search for Ancient Radio Waves | BNL Newsroom https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=119559 LuSEE-Nightは月の裏側に設置される予定の電波望遠鏡です。月の裏側は、14日間連続で完全な暗闇が続いたあと、14日間連続で太陽光が降り注ぐという過酷な環境にあり、気温はおよそマイナス170℃からプラス140℃まで激しく上下。さらに、宇宙放射線からもほとんど守られることがありません。

アメリカ・エネルギー省のブルックヘブン国立研究所が、月面に設置する電波望遠鏡「Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night(LuSEE-Night)」の主要機器の調達フェイズが完了したことを発表しました。打ち上げは2026年の予定です。 Scientists and Engineers Craft Radio Telescope Bound for the Moon | BNL Newsroom https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=122408

2025年08月04日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

