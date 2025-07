無料でローカルPC内のAIエージェントと自動連携して動くオープンソースのブラウザ「BrowserOS」、Perplexity Cometの代わりに使えてOpenAI・Claude・Gemini・OllamaのAIモデルも使用可能

「 BrowserOS 」は、 Perplexity Comet と同様にAIエージェントをローカルで実行するエージェントブラウザです。 AGPL-3.0 ライセンスの下、オープンソースで開発されており、エージェントには独自の「BrowserOS AI」のほかOpenAIやAnthropicのClaude、Google Gemini、さらにローカルで動作するOllamaを使うことができます。 BrowserOS - Open-Source Agentic Browser https://www.browseros.com/ browseros-ai/BrowserOS: BrowserOS is an open-source agentic web browser. https://github.com/browseros-ai/BrowserOS BrowserOSはmacOS版とWindows版が用意されています。 BrowserOS リリース - v0.11.0 · browseros-ai/BrowserOS https://github.com/browseros-ai/BrowserOS/releases/tag/v0.11.0

2025年07月11日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

