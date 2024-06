研究論文のオープンアクセス化を目指す日本の取り組みが具体化しつつある

日本において、公的資金の援助を受けた研究論文を無料で公開するための制度が整えられつつあります。日本の論文とオープンアクセスの状況について、学術誌のNatureが報じました。 Japan’s push to make all research open access is taking shape https://www.nature.com/articles/d41586-024-01493-8 日本政府は、研究資金制度のひとつである「 競争的研究費制度 」を使った研究論文を即時オープンアクセスとするよう受給者に 義務づける べく、 (PDFファイル) 調整 を進めています。この方針により、論文データや根拠データを誰もが自由に利活用可能になることが期待されています。このほか、「オープンアクセス加速化事業」として2023年度補正予算で100億円が 確保されています 。 議論を進める総合科学技術・イノベーション会議は、こうした方針を検討した経緯として「公的資金によって生み出された論文や研究データ等の研究成果は国民に広く還元されるべきものであるが、その流通はグローバルな学術出版社等の市場支配の下に置かれ、購読料及び論文のオープンアクセス掲載公開料の高騰が進んでいる。このため、学術雑誌の購読や論文の出版という学術研究の根幹に係る大学、研究者等の費用負担を増大させ、研究コミュニティの自律性を損なうなどの悪影響をもたらす可能性がある」などと記しています。 Natureに寄稿した科学ジャーナリストのダルミート・シン・チャウラ氏は、このような日本の取り組みについて「より多くの研究をオープンアクセス化するために顕著な前進を遂げた最初のアジア諸国のひとつであり、オープンアクセスに関する全国的な計画を策定した世界初の国のひとつでもある」と紹介しました。

・関連記事

世界最大のプレプリントサーバー「arXiv」に約15億円もの資金が提供される、クラウド移行やコードの近代化に使われる計画 - GIGAZINE



学術出版社エルゼビアが掲載料引き下げを拒否したため学術委員会の全科学者が辞任 - GIGAZINE



誰でも無料でアメリカ天文学会が発行する学術誌を閲覧可能になることが決定 - GIGAZINE



カリフォルニア大学が大手出版社エルゼビアと和解し全論文をオープンアクセス化 - GIGAZINE





2024年06月04日 06時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.