「世界の終焉は過去のことではない」という実写ドラマ版「Fallout」予告編公開

・関連記事

人気RPG「Fallout」の実写TVドラマシリーズが2024年4月12日からAmazon Prime Videoで配信されることが決定 - GIGAZINE



Amazonが人気ゲームシリーズ「Fallout」をTVシリーズ化、製作はウエストワールドのスタッフ陣が担当 - GIGAZINE



MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



期限付き無料でオープンワールドRPGとして高い評価を受けたあの「Fallout 4」がプレイ可能に - GIGAZINE



2024年03月08日 12時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.