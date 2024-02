2024年02月07日 10時54分 ゲーム

「エルデンリング」のモバイル版をテンセントが開発中か、「原神」っぽい作風になるとの予測も



「ダークソウル」シリーズで知られるフロム・ソフトウェアが人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の原作者であるジョージ・R・R・マーティンの協力を得て制作したゲーム「ELDEN RING(エルデンリング)」は、世界累計出荷本数が2000万本を超えるほどのヒットを記録しました。中国のゲーム企業であるテンセントが、「エルデンリング」のモバイル版の開発に取り組んでいるとロイターが報じています。



中国最大のテクノロジー企業であるテンセントは、Epic GamesやSupercell、Riat Gamesなど多くのゲーム企業を抱えており、過去にはPlayer Unknown's Battlegrounds(PUBG)やリーグ・オブ・レジェンズ、コール・オブ・デューティなどの人気タイトルのモバイルゲーム版をリリースしています。



テンセントは、フロム・ソフトウェアから「エルデンリング」のライセンス権を2022年に取得し、プロトタイプの開発に取り組むチームを立ち上げたとのこと。また、同年にはテンセントがフロム・ソフトウェアの株式の16.25%を取得しています。なお、筆頭株主は69.66%を保有するKADOKAWA Future Publishingです。



ロイターによれば、「エルデンリング」のモバイル版は基本プレイ無料でアプリ内購入があり、ゲームとしてはmiHoYoの「原神」に似ている可能性があるとのこと。そのため、モバイル版は元の「エルデンリング」とはかなり違うゲームになると予想されます。





これまで多くのモバイルゲームを世に送り出しているテンセントですが、近年のモバイルゲームは好調とはいえないとロイターは指摘しています。テンセントはスクウェア・エニックスの人気ゲーム「ニーア・オートマタ」のモバイルゲームを2年近くかけて開発していたものの、2023年12月に中止となったことが報じられています。また、2023年5月には「Apex Legends」のモバイル版である「Apex Legends Mobile」のサービスが終了しています。



この度、「Apex Legends Mobile」は、誠に勝手ながら2023年5月2日午前8時(日本時間)をもちまして、サービスを終了させていただくことになりました。日頃ご愛顧いただいておりますお客様には突然のお知らせとなりましたことを、運営及び開発チーム一同、深くお詫び申し上げます。 — Apex Legends Mobile Japan (@apexmobile_jp)



テンセントのポニー・マーCEOは2024年1月に、「テンセントのゲーム事業は大きな課題に直面しています。競合他者が新製品を作り続けているのに対して、我々は何も達成できていないように感じており、途方に暮れています」と述べ、テンセントのゲームが期待していたほどの業績を収めていないと評価しています。ロイターは、「ゲーム市場の成長が停滞し、高額なロイヤリティがかかるため、ゲームの利益はほとんど得られない可能性があります。そのため、テンセントはここ1年、他社のフランチャイズをベースにしたゲームの追求に慎重になっています」と述べています。



ロイターはテンセントとフロム・ソフトウェアにコメントを要請しましたが、回答は得られなかったとのことです。