【訃報】インターネットを介してシステム時刻を同期する「NTPプロトコル」を発明したデイヴィッド・L・ミルズ氏が85歳で死去

by David Woolley



デラウェア大学の名誉教授でコンピューター科学者のデイヴィッド・L・ミルズ氏が、2024年1月17日に85歳で亡くなりました。ミルズ氏は、コンピューターのシステム時刻をネットワーク経由で同期するためのプロトコル「NTP(Network Time Protocol)」を開発したことで知られており、初期インターネットの象徴的な存在だと評されています。



ミシガン大学でコンピューターおよびコミュニケーション科学の博士号を取得したミルズ氏は、ミシガン大学に在学中に高等研究計画局(ARPA、のちのDARPA)で、コンピューターに問題文を入力してその結果を出力させることで会話のようなコミュニケーションを図るという「(PDFファイル)CONCOMP」プロジェクトに携わりました。



1977年、ミルズ氏は通信衛星企業のCOMSATに就職。このCOMSATで、インターネットの前身となるARPANETに関わります。ARPANETは実験的なものだったため、接続エラーが発生することが多かったそうですが、その1つが接続するコンピューターに内蔵されたシステムクロックの誤差だったとのこと。離れたコンピューターを電話回線で接続しても、コンピューターのシステムクロックが異なると、交換されるデータの信頼性が欠如し、エラーの原因になります。



by ITU Pictures



そこで、ミルズ氏はSystem/360に接続したコンピューターの時間を同期するという問題を解決するため、NTPを構築しました。NTPは1979年にデモンストレーションの形で公開され、1981年にミルズ氏の改良を受けて公開プロトコルが文書化されました。その後、各国の国立天文台や研究組織がNTPの同期時刻を配布する「NTPサーバー」を公開したことで、世界中のコンピューターが正しい時刻に一瞬で同期できるようになったというわけです。



さらにミルズ氏は、PDP-11ベースのファズボールルーターやFTPの基幹技術を開発しています。現代のコンピューターがインターネットを介して接続・通信できるのはミルズ氏の功績によるものが非常に大きいといえます。



ミルズ氏は1986年から2008年までデラウェア大学で教授を務め、退職後は非常勤講師を務め、のちに名誉教授に就任しました。2005年にデラウェア大学で行われたミルズ氏の講義の一部を以下で見ることができます。



また、ミルズ氏は1999年に計算機学会、2002年にIEEE(米国電気電子学会)のフェローとなり、2013年には「インターネットの発展におけるネットワーク・プロトコルと計時への貢献」に対してIEEE Internet Awardを受賞しており、その功績が広く認められています。



ミルズ氏の死去は、TCP/IPプロトコルの生みの親であるヴィントン・サーフ氏によってISOC(Internet Society)のメーリングリストで明らかにされました。サーフ氏は「ミルズ氏は2024年1月17日に、静かに息を引き取りましたた。彼は初期のインターネットを象徴するような存在でした」とコメントしています。