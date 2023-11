「☆→@に変更」などのメールアドレス難読化手法はChatGPTで簡単に突破できてしまう

SNSのプロフィール欄などにメールアドレスをそのまま載せると、スクレイピングにより収集されて迷惑メールを送られるなどの被害に遭ってしまうため、「abc123☆mail.com(☆をアットマークに置き換えてください)」というような難読化がよく使われています。しかし、このテクニックはChatGPTで簡単に回避できてしまうと、AIツールの開発者が指摘しました。 Email Obfuscation Rendered (almost) Ineffective Against ChatGPT https://bulkninja.notion.site/Email-Obfuscation-Rendered-almost-Ineffective-Against-ChatGPT-728fba1b948d42c6b8dfa73cb64984e4

2023年11月06日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

