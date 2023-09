画像生成AIで生成された性的な画像を使った広告がInstagramやTikTokで急増しているとの指摘

Social media awash with ads for AI SEX WORKERS | Daily Mail Online https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12471799/Social-media-awash-ads-AI-SEX-WORKERS.html 2023年以降、数十社もの企業がFacebookやInstagram、TikTok上でユーザーの好みを学習して対話ができる「AIガールフレンド」のアプリ広告を掲載しています。「AIガールフレンド」は、「性的な 閲覧注意 (NSFW)の写真」や「検閲なしのチャット」を売り文句にしており、AIガールフレンドの広告にはAIで生成された女性の画像が添付されています。

FacebookやInstagram、TikTokでは性的なコンテンツを厳しく制限し、違反者にはアカウント停止などの措置が執られています。しかし、AIを用いて生成された性的な画像を使った広告がこれらのプラットフォームで急増していることが指摘されています。 AI girlfriend ads are flooding Instagram and TikTok https://www.nbcnews.com/tech/social-media/ai-girlfriend-ads-instagram-tiktok-chat-pics-chatgpt-dose-rcna97547

2023年09月11日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1r_ut

