オープンソースアプリの開発者が「年間400万円払うから情報収集機能を追加して」「月額数十万円で位置情報を収集させて」など衝撃的な買収提案メール数十件を公開

オープンソースで開発されているChrome向け拡張機能「 Hover Zoom+ 」の作者が「企業から届いた買収提案メール」を公開しています。公開されたメールには金銭と引き換えにユーザーの個人情報を収集するスクリプトの追加を求めるものもあり、オープンソースプロジェクトの安全性を維持することの難しさが垣間見えます。 Temptations of an open-source browser extension developer · extesy/hoverzoom · Discussion #670 · GitHub https://github.com/extesy/hoverzoom/discussions/670 Hover Zoom+ - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/hover-zoom%20/pccckmaobkjjboncdfnnofkonhgpceea Hover Zoom+はChrome向けに無料公開されている拡張機能で、記事作成時点では30万人以上のユーザーを抱えています。

・関連記事

Chromeの人気拡張機能に「不正なアフィリエイトを挿入するコード」が仕込まれていることが判明 - GIGAZINE



悪意あるコードが仕込まれたChrome拡張機能が大量に発見される - GIGAZINE



「Cookieの許可を求めるポップアップを自動で消す拡張機能」がAvastに買収されて低評価の嵐に - GIGAZINE



Googleに事業を買収される前に知っておきたかったこととは? - GIGAZINE



2023年08月10日 20時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.