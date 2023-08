画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元・Stability AIで幹部やエンジニアが相次いで辞任、CEOのリーダーシップが問われる

画像生成AI「Stable Diffusion」などの開発で知られるAIスタートアップ「Stability AI」が、競合他社の発展や主要幹部やエンジニアの相次ぐ辞任によって、開発資金の調達に苦しんでいることが報じられています。 Stability AI’s Lead Threatened by Departures, Concerns Over CEO - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/stability-ai-s-lead-threatened-by-departures-concerns-over-ceo

・関連記事

Stability AIが高性能画像生成モデル「SDXL 1.0」をリリース&すぐに使えるウェブアプリも公開されたので使ってみた - GIGAZINE



Stability AIがオープンソースのコーディング補助AI「StableCode」を発表 - GIGAZINE



日本語言語モデル「Japanese StableLM Alpha」をStability AIがリリース - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元のCEOは大嘘つきと批判する報道に本人が猛反論するブログを公開 - GIGAZINE



680億円分以上になる株式を2万円以下でだまし取られたとしてStable Diffusion開発元のStability AIを共同創業者が訴える - GIGAZINE

2023年08月10日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.