X本社屋上のロゴ看板が明るすぎるとして苦情発生、ビカビカ点滅して向かいのビルを深夜も照らす
SNS「Twitter」が「X」に改名したのに合わせて、サンフランシスコにある本社の屋上に巨大な「X」ロゴの看板が登場しました。この看板、光量が強くてまぶしいほか、角度によってはピカピカと点滅を食らうことになるということで、周辺住民が怒りの声を上げています。
イーロン・マスク氏が投稿した「X」ロゴ看板の写真。
ドローンで撮影した空撮映像も公開しています。
Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz— Elon Musk (@elonmusk)
下から見上げた様子を投稿する人も出ています。
X HQ right now— The Kilowatts ????⚡️ (@klwtts)
????: @BenPossehl pic.twitter.com/LKXrR5H1p2
一方で、「自分ならブチギレだね。寝室の向かいにこのファッキンXサインがあることを想像してみなよ」と怒りを表明する人も。
I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy— kyle (still hates elon) (@itsmefrenchy123)
そして、まさにその看板からの光を食らっているという人も登場。
Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale)
ピカピカと点滅を食らう角度もあるそうです。
Here’s another angle I forgot I had that shows the X strobing.— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale)
Also, my apartment building needs a bath. pic.twitter.com/t66erPuDlL
すでに、近隣住民からは「まぶしい」との苦情が発生。サンフランシスコ市の建築検査官は、看板が規則違反のものである可能性を指摘しています。
なお、Xは看板を検査しようとした当局の屋上への立ち入りを2度にわたって拒否し、検査官に対しては「一時的なもの」と説明したことが報じられています。
Musk draws heat from San Francisco over giant X logo | Reuters
https://www.reuters.com/technology/musk-draws-heat-san-francisco-over-giant-x-logo-2023-07-30/
ツイッター本社の巨大「Ｘ」看板、市民から苦情 市も調査着手 | ロイター
https://jp.reuters.com/article/twitter-musk-x-sign-idJPKBN2ZB026
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