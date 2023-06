VPNアプリ「Swing VPN」が利用者をひっそりとDDoS攻撃に加担させていたことが判明

・関連記事

「史上類を見ないレベル」のDDoS攻撃を実行可能と評されるマルウェア「Mirai」を10代の少年3人が構築した経緯とは? - GIGAZINE



インターネット通信の半分をボットが占領、30%超は悪質ボットによる通信 - GIGAZINE



DDoS攻撃代行サービスを運営していた13ドメインを摘発する「オペレーション・パワーオフ」作戦が実行される - GIGAZINE



マインクラフトのサーバーを狙ってDDoS攻撃を仕掛けるマルウェア「MCCrash」をMicrosoftが発見 - GIGAZINE





2023年06月20日 09時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.