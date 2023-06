ハッカーがRedditから80GB分のデータを盗み「API有料化を撤回しなければ流出させる」と脅迫

Hackers threaten to leak 80GB of confidential data stolen from Reddit | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/06/19/hackers-threaten-to-leak-80gb-of-confidential-data-stolen-from-reddit/ 2023年2月10日、Redditがフィッシング攻撃を受けて外部からのハッキングを許し、いくつかの社内文書やソースコードなどが流出しました。BlackCatはこの攻撃に自身らが関与したと主張しています。 Redditがハッキング被害を受けソースコードと内部データが盗み出される - GIGAZINE

ウエスタンデジタル や バンダイナムコHD へのサイバー攻撃に関与したとされるランサムウェアグループの ALPHV(BlackCat) が、API有料化で物議を醸しているRedditの機密データ80GB分を掌握していることを明らかにしました。BlackCatは「APIの規約変更を撤回しない限り、機密データを公開する」とRedditを脅しています。 Reddit hackers threaten to leak data stolen in February breach https://www.bleepingcomputer.com/news/security/reddit-hackers-threaten-to-leak-data-stolen-in-february-breach/

