ひとりごとを言ってしまうのは普通のことなのか、ひとりごとを言うことによる利点は？

・関連記事

共感性の高い人は「ストレスで不親切になりやすい」という研究結果 - GIGAZINE



時には「孤独」も必要だと心理学者が提唱、メンタルヘルスに有害な「孤独感」との違いとは? - GIGAZINE



運動をうつ病治療の「第1の選択肢」にすべきとの研究結果、うつ病には筋トレが最適とのエビデンスも - GIGAZINE



健全な自己愛と病的なナルシシズムの見分け方は? - GIGAZINE



「不幸や孤独」は喫煙よりも人を老けさせるとの研究結果 - GIGAZINE



2023年06月07日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.