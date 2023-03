ChatGPTが答えられない質問でも強引に聞き出す「ジェイルブレイク」が可能になる会話例を集めた「Jailbreak Chat」

・関連記事

イーロン・マスク氏が「ChatGPTのライバル」開発チームを募集中との報道 - GIGAZINE



ChatGPTは高性能な対話ができるのになぜデタラメな回答をすることがあるのか? - GIGAZINE



「電話番号から現在位置を割り出すAPIが提供されている」とChatGPTが答えているがそんなAPIは存在しない - GIGAZINE



MicrosoftはChatGPTに出会うまで6年間チャットボットをテストしていた - GIGAZINE



ChatGPTをオープンソースで再現、わずか1.6GBのGPUメモリですぐに使用でき7.73倍高速なトレーニングが可能 - GIGAZINE



「ChatGPTで執筆した書籍」がAmazonで大量に売られている - GIGAZINE

2023年03月01日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.