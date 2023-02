AIが生成した画像のもとになった画像の帰属を示すサービス「Stable Attribution」

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストの要素を読み取ってオリジナルの要素を引き継いだイラストをサクッと生成可能にする「Tagger for Automatic1111’s Web UI」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」バージョン3では自分の画像を学習させないように指示することが可能になる - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」などに作らせたい元画像の雰囲気から「呪文っぽい英文」の候補を検索できる「clip-retrieval」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」による画像生成や顔面高解像化などをコマンド一発で実行できる「ImaginAIry」 - GIGAZINE



画像生成AIの著作権問題について海外や日本ではどのように解釈されているのか? - GIGAZINE



2023年02月06日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.