バグの修正にかかる時間は年々短くなっている、一番修正が迅速なのはどこ？

Googleの脆弱性(ぜいじゃくせい)発見チーム「Project Zero」が2022年2月10日に、2019年から2021年の間に発見されたバグとその修正の実態についてのレポートを発表しました。これにより、脆弱性が発見されてからパッチがリリースされるまでの期間が大きく短縮されたことや、IT大手各社の中でもバグ修正にかかる時間に開きがあることなどが分かりました。 Project Zero: A walk through Project Zero metrics https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/02/a-walk-through-project-zero-metrics.html 以下は、Project Zeroが2019年から2021年の間に発見したバグとその修正期間をまとめた表で、タイトル行の項目は左から「ベンダー」「バグの総数」「90日以内に修正されたもの」「90日を過ぎたがさらに14日の猶予期間内に修正されたもの」「締め切り超過もしくはレポート作成時点で猶予期間内のもの」「修正までの平均日数」です。その他を除く大手ベンダーのうち、最も修正までに要する時間が短いのはLinuxで、修正までの平均日数は25日でした。また、全てのベンダーがバグ修正までに要する日数の平均は61日間でした。

2022年02月21日 11時31分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

