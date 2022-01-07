2022年01月07日 09時00分 お知らせ

2021年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年2月28日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、液晶タブレット、実力派モバイルノートPC、ビデオミキサー、GoPro HERO10、Amazonギフトカード3万円分などさまざまなプレゼントが当たる「GIGAZINE年末年始プレゼント大放出企画」を実施中です。応募期限は「2022年1月10日(月)23時59分」まで。まだ応募していない方は忘れないようお早めにどうぞ！



GIGAZINE年末年始プレゼント大放出企画「アンケートに答えて、まとめて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、「GIGAZINE編集部にもお年玉が欲しいなぁ……(ちらっちらっ)」ということで、昨年度は大赤字でいろいろと収益改善のためのテコ入れを進めているところですが、Amazon欲しいものリストからGIGAZINE編集部に物資を送ってもらえるだけでも出費が抑えられるので非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T



以下が実際にGIGAZINE読者の方から送っていただいた支援物資の一部。これ以外にも物資がいろいろと届いています。





お知らせその3、毎年お世話になっている関係各所の皆さまにお送りしている年賀状、2022年のデザインは「HAPPY NEW にゃ～」ということで、こんな感じになりました。





写真のボカシ部分には、GIGAZINEの記事広告が特別価格で発注できるキャンペーン情報が記載されています。



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2021年12月

アクセスリクエスト数：2億7185万

ページビュー：4533万(504万増)

ユニークユーザー数：2211万(462万増)

転送量：21.044TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約18.605TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.439TB。



また、2021年12月に作成した記事数は604本。



次に、2021年12月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：世界で初めて「ワープ・バブル」生成に偶然成功





2位：実験室内で培養した人の「ミニ脳」にゲームをプレイさせることに成功、AIよりも速いわずか5分で習得





3位：サイコパス度の高い人が選ぶ「自動車メーカー」や「ボディカラー」がドライバー2000人のテスト結果から明らかに





4位：マインクラフトで1HzのCPUを作り上げた猛者が登場、テトリスや関数のグラフ化も可能





5位：Microsoftのごり押しに負けて「Edge」を選ぶと一体どうなるのか？





6位：AmazonのAlexaが10歳の女の子に「半差しの電源プラグに硬貨で触れろ」という危険極まりないお題のチャレンジを与えたと発覚





7位：2022年冬開始の新作アニメ一覧





8位：400億円分のビットコインを保存したHDDをゴミとして捨てた人物は12年たってもなおHDDを探し続けている





9位：YouTubeの「低評価の非表示化」を批判した結果2度とコメントができなくなってしまう





10位：Wi-Fiルーターが知らないうちに隠しネットワークを構築していたと判明、いったいなぜ？





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：46.46％（0.85％増）

2位：Safari：36.41％（0.78％減）

3位：Safari (in-app)：5.43％（0.40％増）

4位：Edge：3.99％（0.31％減）

5位：Android Webview：3.40％（0.12％増）

6位：Firefox：2.06％（0.21％増）

7位：Samsung Internet：0.67％（増減なし）

8位：Internet Explorer：0.60％（0.09％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.15％（0.15％減）

8.0：0.38％（0.08％増）

10.0：0.29％（0.02％減）

7.0：0.13％（0.11％増）

9.0：0.05％（0.01％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：暇人速報（圏外）

7位：世界の株価（前月6位）

8位：livedoor ニュース（前月7位）

9位：Pintrest（前月8位）

10位：グノシー 無料で読めるニュースまとめ（圏外）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：飛田新地

3位：ユーチューブ

4位：おっぱい

5位：log4j

6位：CVE-2021-45046

7位：pornhub

8位：CVE-2021-44228

9位：世界で最も美しい顔100人

10位：カウボーイビバップ



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。