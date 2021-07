2021年07月09日 11時12分 メモ

Googleがスマホ決済の「pring」を買収するとの報道が話題に



7月8日夕方、Googleが日本のスマホ決済スタートアップ「pring(プリン)」を買収することを日本経済新聞が報じました。「pring」の親会社の1つであるメタップスから、自社が発表したものではないとのリリースが出たものの、話題は波紋を広げています。



Google、日本で金融本格参入へ 国内スマホ決済買収: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB256V60V20C21A6000000/



Google to roll out fintech services in Japan - Nikkei Asia

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Google-to-roll-out-fintech-services-in-Japan



この件は2021年7月8日18時に日本経済新聞が報じ、同時に日経の海外向けニュースサイト・Nikkei Asiaにも記事が掲載されました。



日経によると、買収規模は200億円~300億円。Googleはこの買収の事実を認めなかったとのこと。



また、「pring」を運営する株式会社pringを持株法適用関連会社に持つ株式会社メタップスも、報道にただちに反応し、IRで以下のリリースを公開しました。



本日の一部報道について

(PDFファイル)https://ssl4.eir-parts.net/doc/6172/tdnet/1999090/00.pdf



本日、日本経済新聞電子版において、当社の持分法適用関連会社である株式会社pringの株式譲渡に関する報道がありましたが、当社が発表したものではございません。また、当社は中期経営計画の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを進めておりますが、現時点において開示すべき決定した事実はございません。



当事者双方が事実を認めなかったものの、「Googleが日本のキャッシュレス決済市場に参戦するかもしれない」という事実は大いに興味を引くものであり、話題を呼んでいます。興味の要因は、日本ではまだキャッシュレス決済より現金決済の方が強いという点が挙げられます。



決済に関する話題を扱うニュースサイト・PYMNTS.comは、投資ファンド・ベインキャピタルのダレン・アブラハムソン氏から聞いた話として、日本は確かに現金決済が優位にあるものの、キャッシュレス決済への「転換点」となり得る3つの理由があると記しています。



Google Expands FinTech Ambitions In Japan | PYMNTS.com

https://www.pymnts.com/news/partnerships-acquisitions/2021/google-expands-fintech-ambitions-japan-pring-acquisition/



アブラハムソン氏が挙げた理由の1つ目は、消費者経済の大きな部分を占めるようになってきている若い世代が、自分たちの習慣に合わせて「デジタル」への変化を求めているという点。



理由の2つ目は、キャッシュレス決済利用時のキャッシュバックなど、転換に向けてキャッシュレス推進政策が採られている点。



そして理由の3つ目は、パンデミックに伴う消費者の「現金取り扱い」意欲の減退です。



Googleが「フィンテック」(金融技術)方面に力を入れているのは事実で、2021年1月~3月の同分野への投資金額は前年同期比で約2倍の228億ドル(約2兆5000億円)に上っているとのこと。



pring買収が事実なのかどうなのかはまだ明らかになっていませんが、ニュースサイトのSiliconANGLEでは、Googleが市場シェア拡大のため、さらに広い地域でフィンテック企業を買収したり、自社がまだ提供していない金融商品を扱うスタートアップ企業を買収したりする可能性があると指摘しています。



Report: Google set to acquire Japan’s Pring for $180M+ to boost fintech business - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2021/07/08/report-google-set-acquire-japans-pring-180m-boost-fintech-business/