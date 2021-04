コモドール64でビットコインをマイニングする猛者が登場、1ブロック解析にどれだけかかるのか？

8-Bit Show And Tellの計算によれば、コモドール64単体で1ブロックを解析するには337年もかかり、Super CPUを使って高速化してもおよそ15年はかかるとのこと。また、IT系ニュースサイトの PC Gamer は、記事作成時点だと1ビットコインをマイニングするには50兆年かかり、エネルギーコストだけでおよそ1.1兆ドル(約120兆円)かかると計算しています。 なお、8-Bit Show And Tellによれば、c64-bitcoin-minerは C言語 で記述されており、 機械語 で記述することで、パフォーマンスはさらに2.5倍~10倍に跳ね上がるだろうと予想しています。

2021年04月28日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

