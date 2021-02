「氷山の一角」の意味を視覚的に理解できるウェブアプリ「Iceberger」

氷の密度は920kg/m 3 、海水の密度は1025 kg/m 3 と、氷が海水に比べてわずかに軽い密度しか持ち得ないため、氷山は全体の10%にあたる部分しか海上に出てきません。なお、氷山の一角という慣用句は英語にも存在し、「the tip of the iceberg」といいます。

2021年02月28日 20時00分00秒 in ウェブアプリ, Posted by log1k_iy

