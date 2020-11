2020年11月18日のヘッドラインニュース

くまモンのデビュー10周年を記念して「くまモンの熊本ラーメンだモン!」「くまモンのトマトチリ味ラーメンだモン!」が2020年11月23日(月)に発売されます。熊本県産食材を使用して、熊本県のおいしさを詰め込んだ一杯だとのこと。価格は各税別193円です。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



パイオニア、USBに挿すだけでパソコンの音質が上がるモジュール。10万円 - PC Watch







研究の軍事利用、学術会議に検討促す 井上科技相が答弁:朝日新聞デジタル







海星高が自殺を「突然死」に偽装 長崎県も追認、国指針違反の疑い | 共同通信



トランプ氏、選挙不正否定の高官解任 | 共同通信



東京都 新型コロナ 最多の493人感染確認 8月1日の472人上回る | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース





「こんぴらさん」が神社本庁を離脱 大嘗祭の供え物届かず「天皇陛下にも不敬極まりない」:東京新聞 TOKYO Web



選択的夫婦別姓に異論 自民有志、25日に「絆」議連設立へ - 産経ニュース



トランプ氏、イラン核施設への攻撃可能性を側近らに質問 米紙 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News



結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓 7割が「賛成」 | NHKニュース







千葉 九十九里浜の海岸に大量のハマグリ “持ち帰らないで” | 環境 | NHKニュース



札幌で不要不急の外出自粛要請 GoToとの整合性は? 知事の説明に困惑の声も - 毎日新聞



米コロナワクチン「当面は私は打たない」 免疫学の第一人者が憂慮する「禁じ手」 - 毎日新聞



脱ガソリン車、世界で加速 英は販売禁止を5年前倒し (写真=ロイター) :日本経済新聞



RCEPは「中国のクーデター」と危機感を強めるアメリカ、世界貿易の欧米離れを止められるか | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト







少子化の原因「産んだら大変とばかり言うから」 麻生氏:朝日新聞デジタル







人生無理バー運営、発達障害男性(複数)が問題を起こしたため、「全ての発達障害男性」を出禁にしてしまう - Togetter



「ぶっちゃけます」人生無理バーで人生無理になった話|アメ|note



リンナイのガス衣類乾燥機「乾太くん」は購入した知人夫婦が「我々は"乾太さん"と呼んでいる」と言い出すほどに便利らしく気になって仕方がない - Togetter







下着は白、三つ編み禁止、校区外では制服を着用…佐賀県の「ブラック校則」調査で判明 - 弁護士ドットコム



日テレ跡地に超高層ビル計画 名門女子校が異議 「ここは赤坂じゃない」:東京新聞 TOKYO Web







コロナ禍で破産申請した定番食器メーカー『Duralex』とむしろ注文が殺到した『Pyrex』の違い「50年選手だぞ」 - Togetter



取る前に謝罪、戻ると始末書…「男性育休は迷惑」の現実 [父親のモヤモヤ]:朝日新聞デジタル







【独自】ユーチューバーの実家と勘違い...無関係家族に殺害予告







AI感染予測の前提条件を確認へ 厚労省がグーグルに | 共同通信



AWS 診断を事例としたクラウドセキュリティ。サーバーレス環境の不備や見落としがちな Cognito の穴による危険性 - Flatt Security Blog



freee、メールによるパスワード付きファイルの受信を廃止 | プレスリリース | corp.freee.co.jp



「鬼滅の刃」無限列車編の死闘は大正5年11月19日の未明か 「月齢23」からの考察(森田正光) - 個人 - Yahoo!ニュース



【レビュー】圧倒的な完成度。MacBook Pro(M1)の凄み-Impress Watch







TVアニメ「五等分の花嫁∬」キャラクターPV(二乃ver.)





つづみちゃんはかわいい女の子だから - あむぱか | 少年ジャンプ+







コミックマーケット99のご案内





Vチューバーが投げ銭世界トップ3独占する一方『一番再生数を稼いでいる人気美少女Vチューバーは誰か』が満場一致で決定する - Togetter



『ただただ驚いている』思ってたより稲作が楽しまれているのを見たサクナヒメ開発陣、唖然→ユーザーから感謝の声が届く - Togetter



『天穂のサクナヒメ』には別の同人サークルが開発した「ラグナロクエンジン」を使用。複数のサークルが制作に携わる独自のゲーム開発体制を代表者らが解説





“More than peace, more than freedom, more than justice”



Happy Birthday Char!#charaznable #gundam #シャア・アズナブル生誕祭 pic.twitter.com/DqG5oV8XYk