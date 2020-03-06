2020年03月06日 17時00分 お知らせ

2020年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年4月30日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、心に影を抱える二人の少女が「姉妹」として魔法の交換日記でつながるフルカラーマンガ「魔道書交換日記」の電子コミックスをKindleストアでリリースしました。Kindle Unlimited会員ならいつでも無料でゲットできます。



魔道書交換日記 (GIGAZINE) | 椒いお, 三九二京, GIGAZINE | ファンタジー | Kindleストア | Amazon





お知らせその2、賞金額倍増や連載確約の報奨など、GIGAZINEマンガ大賞を大幅リニューアルしました。詳しくは以下の記事を確認してみてください。



賞金や連載条件などがリニューアルした「GIGAZINEマンガ大賞」2020年3月度募集開始＆トップ画メイキングはこんな感じ - GIGAZINE





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2020年2月

アクセスリクエスト数：2億10万

ページビュー：5769万 (244万増)

ユニークユーザー数：780万(33万減)

転送量：3.5375TB

※Cloudflareで計測された数値を表示します。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約3.3895TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約1480GB。



また、2020年2月に作成した記事数は523本。



次に、2020年2月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：任天堂とソニーが共同開発した幻のゲーム機「Nintendo PlayStation」がついにオークションに登場





2位：ベンツ・アウディ・BMWのような高級車を所有している人は「嫌なやつ」という研究結果





3位：Amazonでカメラを売った写真家が「カメラ本体と代金30万円を両方失う」という事例が発生





4位：「ファイナルファンタジーVII リメイク」のデータ容量が100GB超となる可能性





5位：500個ものChrome拡張機能が個人情報を盗んでいたことが判明、被害者は170万人を超える





6位：iPhoneのバッテリー減りが早いときに確認すべき18の設定





7位：すべてのiPhoneが「取り外し可能なバッテリー」の搭載を強制される可能性





8位：1本のワイヤーを切った瞬間に巨大なコンサートホールが一気に崩落してしまうムービー





9位：どんぶりから角煮のカツが飛び出るとろとろオムレツのせの「とろとろ玉子の角煮かつ丼」試食レビュー





10位：「ファイナルファンタジーVIIリメイク」の新規ビジュアルが公開、新召喚獣のカーバンクルが「1950年代のB級SF映画に登場するエイリアンのよう」と海外メディアから批判も





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：53.56％（5.20増）

2位：Safari：25.21％（2.00減）

3位：Internet Explorer：5.13％（1.84減）

4位：Edge：4.02％（0.19減）

5位：Firefox：3.67％（0.48減）

6位：Android Webview：3.26％（0.23減）

7位：Safari (in-app)：3.13％（0.31減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.32％（0.07増）

9.0：0.29％（0.05減）

10.0：0.25％（0.07減）

8.0：0.16％（0.06増）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：SmartNews（前月5位）

5位：はてなブックマーク（前月6位）

6位：livedoor ニュース（前月4位）

7位：Feedly（前月7位）

8位：NAVERまとめ（前月8位）

9位：グノシー（前月9位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：open HEIC file

3位：google

4位：コロナウイルス

5位：amazon

6位：おっぱい

7位：任天堂プレイステーション

8位：マイク・ヒューズ

9位：windows update

10位：windows 10



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。