「机や床を伝わる超音波」でスマホを勝手に操作可能な攻撃「SurfingAttack」が報告される

by Przemyslaw Marczynski AppleのSiriやGoogleアシスタントのように、音声アシスタントAIの登場によって、スマートフォンを声だけで操作することが可能になりました。しかし、そんな音声操作機能を介して、「机に伝わる超音波」で第三者がスマートフォンにアクセスする「 SurfingAttack 」が報告されています。 SurfingAttack: Interactive Hidden Attack on Voice Assistants Using Ultrasonic Guided Waves https://surfingattack.github.io/papers/NDSS-surfingattack.pdf SurfingAttack https://surfingattack.github.io/ ミシガン州立大学や中国科学院などの合同研究チームが発見したSurfingAttackは、スマートフォンの音声コマンドを「人間にはギリギリ聞き取れない周波数帯域」に変調し、1つ500円ほどで入手可能な 圧電トランスデューサー を使い、テーブルを介してスマートフォンに攻撃信号を送ることができるというもの。

