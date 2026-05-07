2026年05月07日 12時20分 AI

「GPT-5.5 Instant」が登場、ChatGPTの新しいデフォルトモデルに



OpenAIが2026年5月5日、ChatGPTの新しいデフォルトモデルとして「GPT-5.5 Instant」を発表しました。GPT-5.5 InstantはGPT-5.3 Instantを置き換えるモデルで、より正確で簡潔な回答、自然な会話、ユーザーに合わせた応答の改善が特徴です。



GPT-5.5 Instant: smarter, clearer, and more personalized | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-5-instant/



GPT-5.5 Instant System Card | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-5-instant-system-card/



GPT-5.5 Instantは、ChatGPTで日常的に使われる「Instant」系モデルの最新版です。OpenAIは、Instantが数億人規模のユーザーにとって日々の基本モデルになっているため、小さな改善でも大きな影響があると説明しています。



最も大きな改善点の1つは、事実性の向上です。OpenAIの内部評価では、医療・法律・金融など正確性が特に重要な高リスク領域のプロンプトで、GPT-5.5 InstantはGPT-5.3 Instantと比べて誤った主張を52.5％削減したとのこと。





また、過去のモデルでユーザーが事実誤認として報告した難しい会話でも、不正確な主張を37.3％減らしたとされています。システムカードでも、GPT-5.5 InstantはGPT-5.3 Instantより事実性が大きく改善しており、特に高リスク領域で顕著な改善が見られると説明されています。



能力面では、写真や画像アップロードの分析、STEM分野の質問への回答、必要に応じたウェブ検索の判断など、日常的なタスク全般で性能が向上したとされています。評価結果では、CharXiv-reasoningが75.0％から81.6％、MMMU-Proが69.2％から76.0％、GPQAが78.5％から85.6％、AIME 2025が65.4％から81.2％に上昇しています。





回答の文体も見直され、情報量を保ちつつ、より短く要点を押さえた応答を返すようになりました。OpenAIは、GPT-5.5 Instantは不要な長文化や過剰なフォーマット、不要な追加質問、場面に合わない絵文字などを減らし、実用的で自然な回答に近づいたと説明しています。



さらにパーソナライズ機能も強化され、GPT-5.5 Instantは過去のチャット、ファイル、接続済みのGmailなどの文脈をより効果的に活用できるようになり、継続中の作業を引き継いだり、ユーザーの好みに合わせた提案を出したりしやすくなっています。



あわせて、ChatGPT全体で「memory sources」も導入されます。これは、回答のパーソナライズに使われた保存メモリや過去チャットなどの文脈をユーザーが確認し、古い情報や不要な情報を削除・修正できるようにする仕組みです。





安全面では、GPT-5.5 InstantはInstant系モデルとして初めて、サイバーセキュリティと生物・化学の準備状況カテゴリで「High Capability」として扱われています。OpenAIはこの判断に基づき、生物・化学関連およびサイバーセキュリティ関連のセーフガードを適用したと説明しています。



以下のグラフは、モデルが「jailbreak」と呼ばれる安全対策の回避を狙った攻撃的プロンプトにどれだけ耐えられるかを示したもの。縦軸の「worst-case defender success rate」は、モデルが有害な指示を避けられた割合を示しており、高いほど安全対策を突破されにくいことを意味します。横軸の「attacker budget」は、攻撃側がどれだけ多くの試行や工夫を重ねられるかを表しており、右に行くほど攻撃条件が厳しくなります。





GPT-5.5 Instantは全ChatGPTユーザー向けにGPT-5.3 Instantを置き換えるデフォルトモデルとなる予定で、提供は5月5日から順次始まります。APIでは「chat-latest」として提供され、有料ユーザーはモデル設定からGPT-5.3 Instantを3カ月間利用でき、その後廃止される予定です。



OpenAIのサム・アルトマンCEOはGPT-5.5 Instantのリリースについて、「ChatGPTの新しいインスタントモデルはすごくいいですよ、マジで！もししばらく思考(Thinking)モデルだけ使ってたなら、試してみてください！特に速度や知能、個性、そして優れた記憶力やパーソナライゼーション機能の向上が相まって、それらがすべて調和した際には、各要素を単に足し合わせた以上の効果を感じさせます」とコメントしました。



in particular, the combination of improvements to speed, intelligence, personality, and great memory/personalization feels like a more-than-sum-of-the-parts thing when it all hits together https://t.co/pUreZfYq58 — Sam Altman (@sama) May 5, 2026