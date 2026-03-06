2026年03月06日 08時00分 セキュリティ

TikTokが「エンドツーエンド(E2E)暗号化を導入しないのはユーザーの安全を守るため」と主張



エンドツーエンド(E2E)暗号化はデータ通信時にユーザーの手元でデータの暗号化と復号を行う仕組みで、複数のメッセージアプリで「捜査当局だけでなくサービス運営者すらメッセージ内容を閲覧できないプライバシー保護手段」として採用されています。TikTokのダイレクトメッセージ機能はエンドツーエンド暗号化に対応していないのですが、この理由についてTikTokの運営企業が「ユーザーの安全を守るため」と説明したことが報じられました。



メッセージアプリでやり取りするテキストや画像やファイルはサービス提供者のサーバーを介して送受信されています。エンドツーエンド暗号化は「送信者の端末上でデータを暗号化してから送信し、サーバーには暗号化された状態で保存され、受信者に届いてから復号される」という仕組みで動作しています。復号キーを持っているのは受信ユーザーのみで、サービス提供者は復号キーを持っていないためユーザー同士の通信内容を確認することはできません。また、警察などがサービス提供者に情報開示を要求した場合でも、復号キーがなければ情報の内容を見ることができないため、警察が情報を得ることはできません。





上記の通り、エンドツーエンド暗号化はユーザーのプライバシーを守る強力な手段として機能しています。しかし、エンドツーエンド暗号化に対応しているサービスは一部にとどまり、TikTokのダイレクトメッセージも対応していません。TikTokは中国企業のByteDanceによって運営されており、「ダイレクトメッセージでやり取りする内容が中国政府に筒抜けとなるのではないか」という懸念が指摘されています。



そんな中、ByteDanceのロンドンオフィスの担当者がBBCに対して「エンドツーエンド暗号化を導入すると、安全チームや警察がダイレクトメッセージを読めなくなる。我々は若いユーザーを危害から守りたい」と説明したことが報じられました。また、ByteDanceは「エンドツーエンド暗号化を導入しないことは、競合サービスと差別化するための意図的な決断である」とも述べ、エンドツーエンド暗号化を導入しないことによって優位性が生じると主張しました。



なお、TikTokは「エンドツーエンド暗号化を導入しないのは若者を守るためだ」と主張していますが、専門家からは「TikTokは若者の健康への悪影響を把握しながら、中国に誘導するようなプラットフォーム設計を進めた」とも指摘されています。



