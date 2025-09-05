【GIGAZINE限定6％オフ】画像生成AIもゲームもサクサク実行可能な13万円台のハイスペックミニPC「GEEKOM A9 MAX」レビュー、Ryzen AI 9 HX 370搭載でSSDやメモリを自分で増設することも可能な高コスパPC

2025年09月05日 09時00分 広告

「GEEKOM A9 MAX」は12コア・24スレッドの高性能プロセッサ「Ryzen AI 9 HX 370」を搭載したミニPCで、「AI」「ゲーム」「動画編集」といった高負荷なタスクも軽快に処理できるとアピールされています。そんなGEEKOM A9 MAXがGIGAZINE編集部に届いたので、分解したりベンチマークテストを実行したり画像生成AIを実行したりして性能を徹底的に検証してみました。記事の最後には6％オフのクーポンコードもあるので、最後まで読んでください。



・目次

◆1：外観チェック

◆2：分解してパーツ構成をチェック

◆3：電源と接続してセットアップ

◆4：各種ベンチマークを実行

◆5：画像生成AIを実行してみる

◆6：4K動画のエンコード時間を測定

◆7：高負荷時の温度＆騒音量を測定

◆8：まとめ



◆1：外観チェック

GEEKOM A9 MAXのパッケージはこんな感じ。





箱の中にはGEEKOM A9 MAX本体のほかに、電源アダプター、電源コード、HDMIケーブル、本体をディスプレイの裏などに取り付ける際に使うVESA対応プレートおよびネジ、説明書類が入っていました。





GEEKOM A9 MAXの外装は金属製で、200kgの耐圧性能を備えています。





寸法は幅135mm×奥行き132mm×厚さ46.9mmです。大きさがイメージできるように手で持つとこんな感じ。





重さは実測で704gでした。





前面にはUSB Type-Aポートを4個とイヤホンジャック、電源ボタンを搭載。USB Type-Aポートの規格は4個ともUSB 3.2 Gen 2で、左端のポートは常時電力供給可能です。





背面には電源ポート、USB Type-Cポート2個、HDMIポート2個、有線LANポート2個、USB Type-Aポート2個が並んでいます。USB Type-Cポートの規格はUSB4で、USB Type-Aポートの規格は上側がUSB 3.2 Gen 2、下側がUSB 2.0です。また、HDMIポートの規格はHDMI 2.1で、有線LANポートは2.5Gbpsでの通信に対応しています。





2個のUSB Type-CポートはDP Alt Modeに対応しており、HDMIポートと合わせて最大4台の4Kモニターに映像を同時出力できます。





左側面にはSDカードスロットを搭載。





右側面には盗難防止のケンジントンロック。





裏面には滑り止めパッドが4個付いています。





◆2：分解してパーツ構成をチェック

GEEKOM A9 MAXは簡単に分解可能で、自分でSSDやメモリを交換して性能を向上させることができます。分解に必要な工具はプラスドライバー1本のみ。





実際に分解してみます。まず、裏面の4個のゴムパッドを外します。





ゴムパッドは指でひっかくと外れます。





ゴムパッドの下にネジが隠れていました。





ゴムパッドを外したら4カ所のネジを外します。





プラスドライバーで反時計回りに回せばOK。





これで裏ぶたが外れました。





裏ぶたを外すと、銀色のプレートが現れます。





プレートにはアンテナが貼り付いているので、アンテナを固定している4個のネジを外します。





ドライバーでねじねじ。





外したアンテナは端っこにまとめておきます。





続いて、プレートを固定している4個のネジを外します。





ネジが隙間に落ちないように注意。





これでプレートも外せるようになりました。





プレートを外すとマザーボードが露出します。





マザーボードにはメモリやSSD、各種ポートなどがビッシリと敷き詰められています。





メモリは1枚当たり16GBで、合計容量は32GBです。メモリの規格は「Dual channel DDR5 262PIN 5600MHz」です。





メモリは簡単に取り外し可能で、自分の好みのメモリに交換できます。最大メモリ容量は128GBです。





SSDにはサーマルパッドが貼られています。





SSDの容量は2TBで、ブランドはLexar、規格はPCIe Gen4 x4でした。SSDは最大4TBのものに交換可能です。





また、M.2 Type 2230の空きスロットも用意されていて、PCIe Gen4 x4に対応する最大4TBのSSDを増設できます。





SSDの下に実装されている無線チップの種類が気になるので、SSDを取り外します。





無線チップはMediaTek製でした。GEEKOM A9 MAXはWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応しています。





◆3：電源と接続してセットアップ

GEEKOM A9 MAXの性能を検証するべく、セットアップを進めます。まず、GEEKOM A9 MAXを電源に接続。





モニターやキーボード、マウスも接続しました。





電源ボタンを押します。





Windows 11 Proのセットアップ画面が表示されました。GEEKOM A9 MAXにはHome版ではなくPro版のWindowsがプリインストールされているため、最初から仮想化やリモートデスクトップなどの高度な機能を使えます。





特に問題なくセットアップは完了。





念のため、「slmgr /dli」というコマンドでWindowsライセンスの種類を確認したところ、OEM版のライセンスが適用されていました。過去に「個人利用できないボリュームライセンスのWindowsを搭載したミニPC」が出回ったことがありますが、GEEKOM A9 MAXにはOEM版Windowsがインストールされているので安心です。





なお、Windows以外にUbuntuやLinux Mintなどの各種Linuxディストリビューションをインストールすることもできます。





◆4：各種ベンチマークを実行

GEEKOM A9 MAXの性能を検証するために各種ベンチマークを実行してみました。まず、ストレージ性能測定アプリの「CrystalDiskMark」を実行した結果が以下。シーケンシャル読み込み速度は6242.32MB/s、シーケンシャル書き込み速度は5450.81MB/s、ランダム読み込み速度は606.41MB/s、ランダム書き込み速度は605.00MB/sでした。かなり高速なSSDです。





続いて、定番ベンチマークアプリの「Geekbench 6」を実行。CPUテストの結果はシングルコアスコアが2961で、マルチコアスコアが1万5324でした。





GPUを用いた計算処理のスコアはOpenCLが4万513。





Vulkanだと4万8777でした。





CPUやストレージの性能を測定して世界中のユーザーと比較できるベンチマークアプリ「PassMark PerformanceTest」も実行。総合スコアは9129で、世界中のユーザーと比べた際の自分の位置を示す値(パーセンタイル)は80％です。パーセンタイルが100％に近いほど高性能であることを示すので、ミニPCとしては非常に高水準の性能と言えます。





CPUスコアは3万7932でパーセンタイルは脅威の88％。





2Dグラフィックスコアは1014でパーセンタイルは79％。





3Dグラフィックスコアは9025でパーセンタイルは48％。





メモリスコアは3172でパーセンタイルは69％。





ストレージスコアは43417でパーセンタイルは89％でした。





GEEKOM A9 MAXのプロセッサであるRyzen AI 9 HX 370はグラフィック処理用のGPUとして「Radeon 890M」を内蔵しており、各種ゲームを快適にプレイ可能とのこと。実際に「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」を実行した結果、1920×1080ピクセル・標準品質(デスクトップPC)でのスコアは7770で評価は「やや快適」でした。





1920×1080ピクセル・高品質(デスクトップPC)だとスコアは5574で評価は「普通」でした。これくらいの性能なら、3DCGを多用したRPGやFPSゲームを問題なくプレイできます。





◆5：画像生成AIを実行してみる

Ryzen AI 9 HX 370は名前の通りAI処理性能の高さを特徴としたプロセッサです。GEEKOM A9 MAXのAI処理性能を検証するべく、AMDが開発協力している生成AIアプリ「Amuse」で画像生成AIを実行してみました。





AMD製プロセッサ専用の最適化が施されたAIモデル「sdxl-turbo-ryzen-ai」とAMDのアップスケール技術「XDNA Super Resolution」を併用して1024×1024ピクセルの画像を生成した結果、1枚当たり約3秒で画像を生成できました。





以下の動画を再生すると、どれだけ高速に画像を生成できるのかがよく分かります。



AMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載したミニPC「GEEKOM A9 MAX」で画像生成AIを爆速実行する様子 - YouTube





AmuseではStable Diffusionシリーズを元に開発された数多くのモデルをダウンロードして実行することができます。





試しに、アニメ系の画像に強い「Animagine XL 4.0」で1024×1024ピクセルの画像をステップ数20で生成した結果、1枚当たり74秒前後で生成できました。AMD製プロセッサを搭載したWindowsマシンで画像生成AIを実行する際は複雑な前準備が必要な場合もありますが、Amuseと「GEEKOM A9 MAX」なら数クリックでモデルをダウンロードして画像を生成可能なので気軽に試せます。





◆6：4K動画のエンコード時間を測定

クリエイティブな用途での性能を深掘りするために、4K動画のエンコード速度を測定してみます。今回は、元データとしてBlenderが無料公開しているショートムービー「Tears of Steel」の4K動画ファイルを使います。ファイルサイズは6.27GB、動画の長さは12分14秒、フレームレートは24fpsです。





元データを動画編集アプリ「DaVinci Resolve」で読み込んだところ、プロキシファイルなしでも動画のプレビュー再生やシーク処理は引っかかりなくスムーズに実行できました。





出力解像度を3840×2160ピクセルに設定し、コーデックはH.265を選択してエンコード開始。





エンコード処理中はGPUがゴリゴリ使われています。





一方で、CPU使用率にはかなり余裕があります。これなら、エンコード処理中に別の作業をこなすこともできます。





エンコードは3分53秒で完了しました。動画の長さは12分14秒なので、約3倍速でエンコードできたというわけです。4K動画を3倍速でエンコードできるので、クリエイティブなタスクにもバリバリ使えます。





◆7：高負荷時の温度＆騒音量を測定

GEEKOM A9 MAXには「IceBlast 2.0」という冷却技術が備わっており、高負荷時も安定した動作が可能とのこと。実際にどれだけ冷やせるのか気になったので、高負荷時の温度を測定してみました。



まず、負荷テストアプリ「PassMark BurnInTest」を使ってCPUとGPUに負荷をかけます。





負荷テスト中のCPU使用率はこんな感じ。全スレッドが100％使われている状態です。





GPUにも100％近い負荷がかかっています。この状態で30分放置してから各部の温度を測定します。なお、実験時の室温は25度でした。





30分経過後に赤外線サーモグラフィー「FLIR i3」で温度を測定してみました。天面は奥側が34.7度にまで上がっています。





背面の排気孔周辺は50.2度。





木製テーブルの排熱が当たっていた部分は35.5度でした。





本体の左側面は30度前後で、熱くなっていません。





右側面はSDカードスロット周辺が32.2度になっていました。





電源アダプターは50.3度。どの部位も危険な熱さにはなっていません。





さらに、デジタル騒音計「GM1351」をGEEKOM A9 MAXから50cm離れた位置に設置して、高負荷時の騒音量を測定してみます。





騒音量は46.4dBA。「フォォー」というファン音は聞こえてきますが、扇風機やエアコンの音に紛れる程度の音量です。





◆8：まとめ

GEEKOM A9 MAXを実際に使ってみた結果、ゲームや画像生成AI、動画編集といった高負荷なタスクを余裕でこなせるだけでなく、高負荷時も低温かつ静音な安定動作が可能なことも分かりました。また、机の上やモニターの裏などに設置できる小型ボディに収まっているのも大きな魅力。さらに、自分でSSDやメモリを増設してさらなる性能向上を図ることもできます。なお、GEEKOMは「GEEKOM A9 MAX - Crowned for AI, Built to Game」というスローガンを掲げているそうで、スローガンの通りにAIにもゲームにもガンガン使えるミニPCでした。





GEEKOM A9 MAXは公式オンラインストアやAmazon.co.jpで入手可能。公式オンラインストアでの通常価格は税込13万9900円ですが、GIGAZINE限定クーポンコード「ggzA9MAX」を入力すると6％オフの税込13万1506円で購入できます。コードの有効期間は2025年10月30日までです。



