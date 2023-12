オンライン掲示板サイトのRedditに投稿されているコンテンツの一部は世論を操作しようとする業者やボットが投稿している

2023年12月20日 20時00分 ネットサービス

オンライン掲示板サイトのRedditに投稿されているコンテンツの一部は、製品やサービスを過度に宣伝したり世論を操作したりしようとする悪徳業者やボットが投稿したコンテンツであると、IT系ニュースレターのHomeless Romanticが論じています。



2017年に調査企業のPew Research Centerは、Redditを利用する2505人のアメリカ人の成人について調査を行いました。その結果、Redditユーザーの大部分が悪徳業者の影響を受けていることが明らかになりました。



調査では、回答者の11%が製品やサービスの宣伝をするボットや悪徳業者からメッセージを送られたことがあると答えました。また、回答者の13%がプラットフォーム上で企業が世論を操作しているのを見たことがあると答えたとのこと。



特に若いユーザーが悪徳業者からコンタクトを受ける可能性が大幅に高く、18~29歳のユーザーの17%が悪徳業者からメッセージを送られた経験があると答えたのに対し、65歳以上のユーザーはわずか7%だったとのこと。つまり、悪徳業者はランダムにメッセージを送っているのではなく、ユーザーを年齢層で絞ってターゲッティングしていたというわけです。





また、2020年に学術雑誌のComputers in Human Behaviorが行った調査では、人気上位100のサブレディットに焦点を当て、そこに投稿されたコンテンツを分析しました。すると、調査対象のサブレディットの15%に、悪徳業者あるいはボットによって投稿された可能性のある「特定の企業や組織の宣伝を目的としたコンテンツ」が含まれていると判明しました。



この調査でComputers in Human Behaviorは、悪徳業者が製品やサービスを宣伝するだけでなく、世論に影響を与えるためにポジティブなニュース記事を戦略的に利用していることに対して懸念を示しました。





Homeless Romanticは、Redditでは悪徳業者がまん延しており、誤った情報を拡散したり不和を生んだり、世論を操作したりなど、個人だけではなく社会全体に重大な影響を与える可能性があると指摘し、「この影響を特定して軽減するための意識向上と積極的な対策が必要」と主張しています。また、プラットフォームの完全性を守り、ユーザーが業者やボットによるプロパガンダの犠牲者にならないように守るための協調的な取り組みが求められると論じました。