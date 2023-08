2023年8月1日のヘッドラインニュース

I was in charge of designing Fuwawa Abyssgard and Mococo Abyssgard from hololive English -Advent-!

Please look forward to their debuts on 7/31!#holoAdvent #FWMCpix (@fuwamoco_en)

フワモコちゃんの7/31のデビューをお楽しみに!💕 pic.twitter.com/6U0ZWDgPrW