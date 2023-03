キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは？

電気信号を発するキノコの性質を利用し、電子機器の代わりに導体として使う方法を西イングランド大学ブリストル校のアンドリュー・アダマツキー氏らが模索しています。キノコをコンピューターに統合するアダマツキー氏らの研究について、テクノロジー系ライターのシャーロット・フー氏が解説しました。 A look inside the lab building mushroom computers | Popular Science https://www.popsci.com/technology/unconventional-computing-lab-mushroom/ キノコを電子機器に統合するプロジェクトを進めるアダマツキー氏は、以前は粘菌を使って計算問題を処理するプロジェクトに取り組んでいました。粘菌は脳や神経がないのに迷路の 最短経路を解く ことができるなど驚くべき性質を備えており、刺激を加えることでロボットなどを制御することも可能です。 粘菌のプロジェクトが一段落した頃に、アダマツキー氏はキノコに興味を持ったそうです。粘菌と似た特性を持ったキノコを用いて、アダマツキー氏はさまざまな実験に取り組んでいます。

2023年03月07日 07時00分00秒 in ハードウェア, 生き物, Posted by log1p_kr

