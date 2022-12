変電所が銃で襲撃され非常事態宣言と同時に夜間外出禁止令を発令するというとんでもない事態がアメリカで発生

アメリカ・ノースカロライナ州ムーア郡で、複数の変電所に異常が発生して4万軒以上の住宅やオフィスが停電状態になったと報じられています。当局は少なくとも2つの変電所が銃撃によって損傷したことを確認したと報告しており、非常事態を宣言すると同時に夜間外出禁止令も発令する事態に発展しています。 Emergency Declared and Curfew Ordered Following Moore Power Grid Attack | News | thepilot.com https://www.thepilot.com/news/emergency-declared-and-curfew-ordered-following-moore-power-grid-attack/article_b3b19780-7370-11ed-865d-c78d0de5d921.html 現地時間の2022年12月3日20時45分頃、ムーア郡南部の約1万2000人が住む地区で停電が発生しました。その後、停電範囲は拡大し、1時間もたたないうちにムーア郡のほとんどが停電に見舞われたとのこと。 同日21時頃、電力会社デューク・エナジーの地区代表であるデビッド・マクニール氏は、少なくとも2つの変電所が破壊されたと報告。その後さらなる調査で、変電所が銃撃によって破壊されたことが判明しました。

