2022年11月09日 05時00分 お知らせ

2022年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年12月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、2022年10月下旬からGIGAZINEの編集部に新入社員が1名入りました～、ぱちぱち！GIGAZINEでは1年365日いつでも求人をしているので、GIGAZINEの中で働いてみたい方はぜひ以下の採用情報ページからご応募ください。



GIGAZINE採用情報. - GIGAZINEだからできることが、ある。





お知らせその2、GIGAZINEで連載中のフルカラー無料マンガ「秘密の宮園」の第4話前編を公開しました。記事には最新話だけでなく、1話からの流れをサクッと振り返ることができるコンテンツもありますので、「秘密の宮園」をまだ読んだことがない人も、「連載をチェックしてたけどどんな話か忘れちゃったよ……」という方も、改めてこのタイミングで確認をお願いします。



【無料マンガ】秘密の宮園 第4話(前編)「花音と桃花」＆読み始めるなら今！というポイントを振り返ってみた - GIGAZINE





お知らせその3、広告市場全体の広告単価が下がっている影響で、GIGAZINE自体のPVや広告のインプレッション数・クリック数などは上がっているにも関わらず収益が下がっていくという状態になっており、こればかりはGIGAZINE側でどうすることもできないため、苦肉の策として広告枠を増やしました。広告の表示がうっとうしくて消したいという場合は、GIGAZINEのメンバーになると広告を全て消すことができるのでオススメです。



GIGAZINE | GIGAZINE シークレットクラブって何？ メンバー登録





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年10月

アクセスリクエスト数：2億170万

ページビュー：4812万(595万減)

ユニークユーザー数：1779万(143万減)

転送量：15.252TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.028TB。HTML、RSSなどが約3.224TB。



また、2022年10月に作成した記事数は514本。



次に、2022年10月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：「原神」で今後9カ月分の更新内容やテスターの個人情報を含む大規模データ流出が発生





2位：イラスト特化画像生成AI「NovelAI」に入力するプロンプト・呪文を日本語の選択肢から簡単に作成できるウェブアプリ「Magic Generator」の使い方まとめ





3位：地球外生命体が地球に現れないのは「太陽系に訪れる価値がないから」という説





4位：無料でゲットしたNetflixの元キャッシュサーバーのスペックとは？





5位：HDD最大手「Seagate」が約3000人を解雇予定と判明、アメリカの禁輸措置に反してHuaweiに製品を販売していたことも明らかに





6位：GeForce RTX 4090の融解問題はGPUではなくケーブルの問題である可能性が濃厚に





7位：マスク氏がTwitterのCEOとCFOを解雇、「Twitterを参加自由の地獄絵図にはしない」と言論に制限を設ける構え





8位：各メディアに報道された「Twitterを解雇されて追い出された2人のエンジニア」がいたずらだったと判明





9位：ゲームで表現される「中世の豚」は間違った見た目をしていると研究者が指摘





10位：高度1万5000フィートからパラシュートなしで落下して生還したジェットパイロットの証言





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：45.96％（2.45％減）

2位：Safari：38.36％（0.75％増）

3位：Edge：4.75％（0.43％増）

4位：Safari (in-app)：4.38％（0.18％増）

5位：Android Webview：2.79％（0.24％増）

6位：Firefox：2.25％（0.58％増）

7位：Samsung Internet：0.56％（0.01％減）

8位：Mozilla Compatible Agent：0.39％（0.23％増）

9位：Opera：0.31％（0.06％増）

10位：Internet Explorer：0.11％（0.01％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



1位：11.0：96.78％（1.01％減）

2位：8.0：2.03％(1.31％増)

3位：10.0：0.64％（0.04％減）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：はてなブックマーク（前月4位）

4位：Facebook（前月3位）

5位：SmartNews（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月9位）

8位：Pinterest（前月10位）

9位：MSN（前月7位）

10位：YouTube（前月8位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：novelai

3位：xvideos

4位：ぬーどのせかい

5位：stable diffusion

6位：amazon薬局

7位：獣姦

8位：女性器

9位：google

10位：midi



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

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それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。